«Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня

Политика
0

К этому призывал находящийся в тюрьме лидер партии Абдулла Оджалан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

Фото: Metin Yoksu/AP Photo/picture alliance

Боевики "Рабочей партии Курдистана", которые уже более 40 лет вели партизанскую войну против Турции, объявили о немедленном прекращении огня. Заявление КПК было опубликовано близким к группировке информационным агентством Firat.

РПК последовала словам своего лидера - Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме. В четверг Оджалан обратился к своим сторонникам с призывом отказаться от вооруженной борьбы.

В заявлении партии говорится: «Мы объявляем о прекращении огня с сегодняшнего дня, чтобы подготовить почву для реализации призыва лидера РПК к миру и демократическому обществу. Ни одна из наших сил не будет предпринимать вооруженных действий, если на нее не нападут».

Заявление РПК прозвучало на фоне фундаментальных изменений в регионе, включая свержение в Сирии Башара Асада, ослабление «Хезболлах» в Ливане и войну между Израилем и ХАМАС в Газе.

Конфликт между Турцией и РПК привел к гибели десятков тысяч людей с момента его начала в 1984 году.

Первоначальной целью РПК было создание отдельного курдского государства, но позже она перешла к требованиям большей автономии.

Субботнее прекращение огня - первый признак прорыва с тех пор, как мирные переговоры между группировкой и Анкарой сорвались летом 2015 года.

В четверг делегация курдских политиков объявила о призыве Оджалана к РПК сложить оружие и распуститься после посещения его в тюрьме.

В своем заявлении исполнительный комитет РПК сказал, что призыв Оджалана свидетельствует о том, что "в Курдистане и на Ближнем Востоке начался новый исторический процесс". Курдистаном неофициально называются части Турции, Ирака, Сирии и Ирана, населенные курдами.

Призыв Оджалана прозвучал в тот момент, когда главная прокурдская политическая партия Турции, Народная партия равенства и демократии (DEM), столкнулась с давлением: в последние месяцы несколько ее мэров были сняты с должностей и заменены правительственными ставленниками.

РПК также призвала выпустить Оджалана из тюрьмы Имрали, расположенной на острове в Мраморном море, чтобы он "лично руководил и проводил" съезд партии, который привел бы к тому, что боевики сложили бы оружие.

Мирная инициатива между турецким государством и РПК, которую Турция, ЕС, США и другие западные союзники считают террористической организацией, была выдвинута в октябре партнером Эрдогана по коалиции Девлетом Бахчели, который предложил предоставить Оджалану условно-досрочное освобождение, если его группа откажется от насилия и распустится.

«Появилась возможность сделать исторический шаг к разрушению стены террора, которая стояла между 1000-летним братством турецкого и курдского народов», - сказал Эрдоган в пятницу.

Некоторые считают, что главная цель усилий по примирению заключается в том, чтобы правительство Эрдогана заручилось поддержкой курдов для принятия новой конституции, которая позволит ему остаться у власти после 2028 года, когда закончится срок его полномочий.

Бахчели открыто призвал к принятию новой конституции, заявив, что для будущего Турции важно, чтобы Эрдоган оставался у власти. Сообщается, что Эрдоган и Бахчели ищут парламентской поддержки у прокурдской Народная партия равенства и демократии (DEM).

Лидер поддерживаемых США курдских "Сирийских демократических сил" заявил, что призыв Оджалана к прекращению огня не распространяется на его группировку в Сирии.

Однако турецкое правительство настаивает на том, чтобы все группы, связанные с РПК, будь то в Турции, Сирии или Ираке, должны быть распущены.

#Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Рабочая партия Курдистана #Абдулла Оджалан

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны
Заброшенные в 90-е годы многоэтажки восстановят в Курчатове
Зерновой склад горел в Семее
В Астане прошел юбилейный гала-концерт легендарного ансамбля «GULDER»
Трамп своим указом объявил официальным языком США английский
Более 30 граждан Узбекистана попали в ДТП в Актюбинской области
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Метель бушует третий день в Актюбинской области
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Милад Карими выиграл этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Мир гадает, кто станет следующим Джеймсом Бондом
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Маск опроверг информацию об отключении Украины от Starlink
Во Франции двое бездомных выиграли 500 тыс. евро, купив билет на украденные деньги
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Что написано пером
Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров

Читайте также

Переговоры США и Украины провалились
Президент Казахстана пожелал скорейшего выздоровления Папе …
В Германии началось голосование на выборах в бундестаг
«Наступило время нового общественного договора»: Ашимбаев о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]