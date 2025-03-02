«Рабочая партия Курдистана» объявила о прекращении огня

К этому призывал находящийся в тюрьме лидер партии Абдулла Оджалан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

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Боевики "Рабочей партии Курдистана", которые уже более 40 лет вели партизанскую войну против Турции, объявили о немедленном прекращении огня. Заявление КПК было опубликовано близким к группировке информационным агентством Firat.

РПК последовала словам своего лидера - Абдуллы Оджалана, который с 1999 года отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме. В четверг Оджалан обратился к своим сторонникам с призывом отказаться от вооруженной борьбы.

В заявлении партии говорится: «Мы объявляем о прекращении огня с сегодняшнего дня, чтобы подготовить почву для реализации призыва лидера РПК к миру и демократическому обществу. Ни одна из наших сил не будет предпринимать вооруженных действий, если на нее не нападут».

Заявление РПК прозвучало на фоне фундаментальных изменений в регионе, включая свержение в Сирии Башара Асада, ослабление «Хезболлах» в Ливане и войну между Израилем и ХАМАС в Газе.

Конфликт между Турцией и РПК привел к гибели десятков тысяч людей с момента его начала в 1984 году.

Первоначальной целью РПК было создание отдельного курдского государства, но позже она перешла к требованиям большей автономии.

Субботнее прекращение огня - первый признак прорыва с тех пор, как мирные переговоры между группировкой и Анкарой сорвались летом 2015 года.

В четверг делегация курдских политиков объявила о призыве Оджалана к РПК сложить оружие и распуститься после посещения его в тюрьме.

В своем заявлении исполнительный комитет РПК сказал, что призыв Оджалана свидетельствует о том, что "в Курдистане и на Ближнем Востоке начался новый исторический процесс". Курдистаном неофициально называются части Турции, Ирака, Сирии и Ирана, населенные курдами.

Призыв Оджалана прозвучал в тот момент, когда главная прокурдская политическая партия Турции, Народная партия равенства и демократии (DEM), столкнулась с давлением: в последние месяцы несколько ее мэров были сняты с должностей и заменены правительственными ставленниками.

РПК также призвала выпустить Оджалана из тюрьмы Имрали, расположенной на острове в Мраморном море, чтобы он "лично руководил и проводил" съезд партии, который привел бы к тому, что боевики сложили бы оружие.

Мирная инициатива между турецким государством и РПК, которую Турция, ЕС, США и другие западные союзники считают террористической организацией, была выдвинута в октябре партнером Эрдогана по коалиции Девлетом Бахчели, который предложил предоставить Оджалану условно-досрочное освобождение, если его группа откажется от насилия и распустится.

«Появилась возможность сделать исторический шаг к разрушению стены террора, которая стояла между 1000-летним братством турецкого и курдского народов», - сказал Эрдоган в пятницу.

Некоторые считают, что главная цель усилий по примирению заключается в том, чтобы правительство Эрдогана заручилось поддержкой курдов для принятия новой конституции, которая позволит ему остаться у власти после 2028 года, когда закончится срок его полномочий.

Бахчели открыто призвал к принятию новой конституции, заявив, что для будущего Турции важно, чтобы Эрдоган оставался у власти. Сообщается, что Эрдоган и Бахчели ищут парламентской поддержки у прокурдской Народная партия равенства и демократии (DEM).

Лидер поддерживаемых США курдских "Сирийских демократических сил" заявил, что призыв Оджалана к прекращению огня не распространяется на его группировку в Сирии.

Однако турецкое правительство настаивает на том, чтобы все группы, связанные с РПК, будь то в Турции, Сирии или Ираке, должны быть распущены.