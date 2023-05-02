Рабочие пострадали при пожаре на ГПЗ в Актюбинской области

Фото: ДЧС Актюбинской области

На пульт 112 ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" загорелась установка на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района, передает Kazpravda.kz.

По информации областного ДЧС, руководство департамента произвело аэровизуальную разведку, был создан оперативный штаб.

В тушении пожара были задействованы более 50 огнеборцев и 9 единиц техники ДЧС Актюбинской области и ТОО "Семсер өрт сөндіруші".

Причины и площадь пожара устанавливаются.

4 рабочих получили ожоги, их экстренно госпитализировали в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильное, добавили в ДЧС.