Работников школьной столовой оштрафовали за подделку санкнижек в Мангистау

Нарушение выявили при проверке после массового отравления учеников

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мангистауской области Мунайлинский районный суд приговорил к уголовной ответственности в виде штрафа 4 работников школьной столовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Установлено, что они работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы.

Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы.

Приговоры суда вступили в законную силу.