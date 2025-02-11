Работников школьной столовой оштрафовали за подделку санкнижек в Мангистау
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Нарушение выявили при проверке после массового отравления учеников
В Мангистауской области Мунайлинский районный суд приговорил к уголовной ответственности в виде штрафа 4 работников школьной столовой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК
Установлено, что они работали в пищевом блоке средней школы №8 Мунайлинского района, используя поддельные санитарные документы.
Данный факт выявлен в ходе проверки по факту массового отравления учеников данной школы.
Приговоры суда вступили в законную силу.