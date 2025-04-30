Радик Мурзагалеев: Реформы Токаева стали основой для дальнейшей демократизации Казахстана

Мнения
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Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперёд, действовать масштабно и последовательно, с перспективой на несколько десятилетий, об этом заявил Президент. Нам нужны долгосрочные цели, чёткий образ будущего, - резюмировал Глава государства, потому что правильное целеполагание – это основа основ любого успеха. Мнением о наиболее значимых реформах, реализованных за шесть президентства Касым-Жомарта Токаева для Kazpravda.kz поделился кандидат политических наук, директор Уфимского Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» Радик Мурзагалеев.

Фото: facebook.com/radik.murza

За шестилетний период президентства Касым-Жомарта Токаева Казахстан заметно обновился. Это касается, как политических вопросов, так экономического курса республики. После январских событий в 2022 году стало очевидно, что РК нуждается в системных реформах. Понимание этого позволило Президенту выработать общее видение «Нового Казахстана» и шаг за шагом двигаться к цели. В-первую очередь требовались изменения в политической сфере. И мы видим, что была проделана большая работа. Думается, что до 2029 года ещё много хорошего будет сделано Касым-Жомартом Токаевым на посту главы государства. И мы, экспертное сообщество, будем внимательно наблюдать за этими изменениями. 

Радик Мурзагалеев выделил три наиболее значимых политических реформы, реализованных за последние годы в Казахстане.

Переход к президентско-парламентской республике, который был осуществлён ещё в 2022 году. Напомню, что тогда на общенациональном референдуме были одобрены поправки к 33 статьям Конституции РК, в результате чего Казахстан перешёл от суперпрезидентской к президентско-парламентской форме правления. Также реформирование избирательного законодательства. Была введена смешанная система выборов: 70% депутатов избираются по партийным спискам, 30% — по одномандатным округам. В маслихаты регионов (местные представительные органы) — 50/50, в городские и районные маслихаты вернули мажоритарную систему.

Ещё одна значимая инициатива казахстанского Президента - усиление подотчётности местных властей, подчеркнул директор Уфимского Центра геополитических исследований «Берлек-Единство».

Для обеспечения эффективности и прозрачности власти на местах Токаев предложил избирать акимов административных единиц среднего уровня. Мы видим, что в 2023 году в Казахстане впервые прошли пилотные выборы акимов районов и городов областного значения. Изменение избирательной модели, появление новых партий, надпартийность президента, переименование партии «Нур Отан» в AMANAT, конституционное реформирование, создание Национального курултая – все эти решения ознаменовали политические изменения в жизни Казахстана. Если смотреть шире, то «перенастройка» политической системы была необходима для обновления системы управления, повышения доверия власти и роста экономики.

По итогам 2024 года ВВП Казахстана составил 288 млрд долларов. При этом ВВП на душу населения достиг 14 тысяч долларов, приблизил Казахстан к государствам с высоким уровнем дохода. И это уже показатель роста реальных доходов населения, отметил кандидат политических наук.

Все проведённые реформы, безусловно, сработали. Они стали основой для дальнейшей демократизации Казахстана и принятия экономических решений. Без внимания не остались и социальные вопросы в политике Токаева. Так в 2024 году были проведены социальные реформы. В ответ на ключевые социальные проблемы было принято девять законов, включая ужесточение контроля за оборотом наркотиков и игорным бизнесом, а также в силу вступил закон об усилении уголовной ответственности за бытовое насилие. Отдельно подчеркну, что 2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий.

Что касается внешней политики Казахстана, то, по словам Радика Мурзагалеева, кардинальных трансформаций в этой сфере не произошло. Это тоже значимый фактор политики Токаева, который высоко ценят во всём мире за последовательность и миролюбие.

Ещё в октябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum озвучил основные элементы внешнеполитического курса Казахстана. Это независимость, мультилатерализм, региональная стабильность и дипломатия. Полагаю, что эти принципы отражают внешнюю политику современного Казахстана и способствуют укреплению его позиций на международной арене. Россия была и остаётся ближайшим партнёром и союзником Казахстана. По итогам прошлого года на её долю в структуре товарооборота РК пришлось 19,7%. Динамично и продуктивно развиваются двусторонние отношения, взаимовыгодные коммуникации в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Рассуждая о глобальных инициативах Казахстана, реализуемых в последние годы, директор Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» г. Уфы сделал акцент на следующих моментах.

Это поддержка роли ООН как единственной универсальной организации, движущей силой глобального сотрудничества и прогресса. Готовность РК выступать площадкой в урегулировании региональных конфликтов. Приверженность ядерному разоружению и охране окружающей среды. Сотрудничество с Россией как наиболее близким партнёром и союзником. Это приоритет во внешней политике Касым-Жомарта Токаева, определяющий глобальные инициативы и проекты, подытожил Радик Мурзагалеев.

 

#Токаев #реформы #мнение #эксперт

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