Рашид Аюпов назначен акимом Туркестана

Кадровые назначения
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По согласованию с администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева Рашид Аюпов назначен акимом города Туркестан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

Аюпов Рашид Абатович родился 4 марта 1981 года в Кентау Южно-Казахстанской области. Окончил Шымкентский университет, Шымкентский социально-педагогический университет и Академический инновационный университет, квалификация бакалавр информатики, бакалавр государственного управления, юрист. Выпускник программы «Болашак», окончил Лондонский университет королевы Марии в Великобритании (Queen Mary University of London), магистр государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером-оператором производственного кооператива «Даулет» в Кентау Южно-Казахстанской области.

В разные годы занимал позиции заместителя директора, директора ГУ "Центр информации и тестирования Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы" в Астане.

С 2009 по 2015 годы - заведующий сектором отдела государственной службы и кадровой работы, главный консультант отдела финансово-хозяйственной и кадровой работы, главный консультант секретариата руководства Канцелярии Премьер-министра РК.

С 2015 по 2018 годы - руководитель аппарата акима Шымкента, руководитель центра информационных технологий партии «NUR OTAN», советник акима Шымкента.

До назначения Рашид Аюпов занимал должность председателя правления АО НК СПК «SHYMKENT».

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