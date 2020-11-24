Расходы по хранению резервного запаса зерна хотят возмещать в Казахстане

В Казахстане предлагается возмещать расходы по хранению резервного запаса зерна. Соответствующие поправки в закон "О зерне" одобрил Мажилис Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил депутат Сергей Звольский, предлагается дополнить государственное управление зерновым рынком возмещением расходов по хранению резервного запаса зерна, а уполномоченный орган – соответствующей компетенцией.
Кроме того, для определения правового статуса и полномочий оператора зернового рынка предлагается дополнительная статья.
"Хотелось бы отметить, что нормы законопроекта обладают мультипликативным эффектом по стабилизации внутреннего зернового рынка, а также формированию фуражного и семенного фондов", – отметил депутат.
По его информации, принятие законопроекта потребует ежегодного финансирования из республиканского бюджета сумм, необходимых для хранения резервного запаса зерна, в размере 2,4 млрд тенге.