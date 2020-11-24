Расходы по хранению резервного запаса зерна хотят возмещать в Казахстане

Экономика
3640
Лаура Тусупбекова
В Казахстане предлагается возмещать расходы по хранению резервного запаса зерна. Соответствующие поправки в закон "О зерне" одобрил Мажилис Парламента РК на пленарном заседании, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

Как отметил депутат Сергей Звольский, предлагается дополнить государственное управление зерновым рынком возмещением расходов по хранению резервного запаса зерна, а уполномоченный орган – соответствующей компетенцией.

Кроме того, для определения правового статуса и полномочий оператора зернового рынка предлагается дополнительная статья.

"Хотелось бы отметить, что нормы законопроекта обладают мультипликативным эффектом по стабилизации внутреннего зернового рынка, а также формированию фуражного и семенного фондов", – отметил депутат.

По его информации, принятие законопроекта потребует ежегодного финансирования из республиканского бюджета сумм, необходимых для хранения резервного запаса зерна, в размере 2,4 млрд тенге.

Популярное

Все
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Капазиев изобрел "машину времени"
За границей – хорошо, а дома...
Совсем скоро в свет выйдет 6 310-й номер любимой республиканской газеты для детей «Дружные ребята». Этим выпуском коллектив издания отметит 90-летний юбилей
Философия сакрального пространства
Ученый, романтик, фантаст
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
На священной земле Абая
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Мир в руках поэта
Последовательная перезагрузка политической системы
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Казахстан-2022: вектор реформ и логика общественной модернизации
В нынешнем году исполняется 95 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, выдающегося писателя, при жизни ставшего классиком мировой литературы
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Лоскут к лоскутку
Любимой газете – 90!
Парить – здоровью вредить
Труд во благо общества
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Прекращены полномочия депутата Сената Андрея Лукина
Шымкентский ювелир Икрамжан Рафиков признан победителем Всемирного конкурса ремесленников Global Eco Artisan Awards 2022
Национальный парк под открытым небом на основе археологических раскопок городища Бозок строится в столице
В Алматы задержали подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки
Странная гибель полицейского на Алматинской трассе: новые подробности
Депутат Саиров подтвердил наличие запроса населения о переименовании улиц и объектов имени Назарбаева
Токаев: Международная торговля продовольствием не должна подвергаться санкциям
Смаилов обсудил проблемные вопросы с сельхозпроизводителями Алматинской области
Школьница совершила суицид в Алматинской области
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Алихан Смаилов дал поручения по БАКАД и G4 City
Вызовы и непростые решения: Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка
Казахстанцев продолжают знакомить с шедеврами мирового искусства
Самый масштабный урок домбры попал в Книгу рекордов Гиннесса
Ближайшие годы пройдут под знаком развития сельских территорий – премьер
Выборы депутатов Сената Парламента пройдут в Казахстане
Министр юстиции ответил на вопросы о фонде, имуществе и загранактивах первого президента
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Закон Республики Казахстан
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвященную жизни и творчеству Абая
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана

Читайте также

Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпр…
Правительство , Экономика
Сельчане в Мангистау смогут получать выгодные микрокредиты …
Международное сотрудничество , Правительство , Экономика , Энергетика
Турецкий инвестор проявил интерес к строительству ТЭЦ в Кок…
Правительство , Экономика
Повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных рас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]