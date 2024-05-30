О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте

Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Сог­лашение по рыболовным субсидиям)» принят 17 июня 2022 года в городе Женеве.

Протоколом вносится изменение в вышеуказанное Марракешское соглашение, согласно которому к нему присоединяется Соглашение по рыболовным субсидиям, являющееся первым в истории многосторонним торговым соглашением, охватывающим морской промысел рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.

Основная цель соглашения – обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу. Документ содержит 12 статей, которые предусматривают основные понятия в сфере рыбного промысла, виды других субсидий на оказание помощи при бедствиях, порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям и т. д.

К слову, принятие протокола является обязательным для всех членов ВТО, в том числе и для Казахстана, что положительно отразится на его имидже как страны с многосторонними торговыми связями.

С этим согласен депутат Бакытжан Базарбек, который считает важным это соглашение. Однако мажилисмен задался вопросом: а что же такое все-таки рыба? Этот не философский, но важный с точки зрения юридической техники вопрос он и задал в ходе обсуждения. И вот почему.

– Ответьте на один короткий вопрос: «Что такое рыба?» Озвучьте свое мнение. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, согласно второй части соглашения, рыба – это все морские насекомые. А в законопроекте говорится, что рыба – это рыба, а ракообразные и моллюски входят в аквакультуру. Мы не совсем поняли, где тут рыба, а где не рыба, – сказал Бакытжан Базарбек.

Выяснилось, что вопрос депутата действительно актуален. Как пояснил и. о. министра сельского хозяйства Баглан Бекбауов, в международных соглашениях немного другие понятия, и все связано со свойствами моря.

– Вопрос очень правильный и интересный. Не буду вдаваться в терминологию. Но в нашем законопроекте, как вы и говорили, рыба – это рыба в принятом нами понимании, – ответил Бекбауов, что вызвало смех у депутатов.

Смех вызвал и комментарий депутата Базарбека на ответ и. о. министра:

– Если мы ратифицируем Марракешское соглашение, то все станет рыбой, в том числе и ракообразные. Вы отвечаете, что рыба – это рыба в нашем понимании. Так что такое рыба в итоге? – вновь спросил Бакытжан Базарбек.

– Как я уже сказал, в международных соглашениях в понятие «рыба» включены и другие морские животные. Но в законе нашей страны рыба – это рыба. Думаю, все одинаково понимаем, что такое рыба, – был терпелив представитель Минсельхоза...

Депутаты согласно повестке также ратифицировали ряд актов с КНР, суть которых – расширение торговых коридоров, в том числе с участием третьих стран. Так, Казахстан и КНР развивают Транс­каспийский транспортный маршрут, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа.

Как отметил депутат Мукаш Ескендиров, документ направлен на дальнейшее развитие сотрудничества по наращиванию экспортно-импортных, транзитных перевозок для контейнерных поездов по территориям двух стран, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие Китаю в финансировании нефтепроводных, портовых инфраструктурных проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Также ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Его целью является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая. Данное соглашение будет способствовать увеличению объемов перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и улучшению дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, считают разработчики.

Еще одно новое соглашение с КНР – «О международных автомобильных перевозках» – предусматривает нормы по внед­рению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предоставят возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов, а также международных морских портов Китая.

Условия грузовых перевозок в странах Организации тюркских государств (ОТГ) упрощаются. Соответствующий документ также был ратифицирован Мажилисом. Ожидается, что соглашение создаст предпосылки для увеличения объемов транзитных перевозок груза через Казахстан, так как оно направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами – членами ОТГ. Участниками ОТГ являются пять стран, при этом Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан ратифицировали соглашение, Казахстан и Турция проводят работу по его ратификации.

Министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул, что по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами – участниками ОТГ составили порядка 40 млн тонн грузов, что на 15% больше показателя 2022 года.

– Принятие соглашения создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно пов­лияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны, – добавил глава Минтранспорта.

Кроме того, Мажилис ввел запрет на онлайн-кредиты без подтверждения биометрических данных. Ранее сенаторы вернули закон в Мажилис, добавив в документ эту и другие нормы. Поправками установлены дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмена. Кроме того, уточнены нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также порядок предоставления военнослужащим дополнительной отсрочки выплат по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы. Мажилисмены с позицией сенаторов согласились.