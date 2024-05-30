О рыбах и Транскаспийском транспортном маршруте

Общество
14
Лаура Тусупбекова

В ходе обсуждения поправок в международное соглашение по рыболовным субсидиям депутаты с удивлением обнаружили, что понятие «рыба» отличается в разных странах

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Сог­лашение по рыболовным субсидиям)» принят 17 июня 2022 года в городе Женеве.

Протоколом вносится изменение в вышеуказанное Марракешское соглашение, согласно которому к нему присоединяется Соглашение по рыболовным субсидиям, являющееся первым в истории многосторонним торговым соглашением, охватывающим морской промысел рыбы и связанную с ним деятельность в морях и водоемах, имеющих выход в Мировой океан.

Основная цель соглашения – обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу. Документ содержит 12 статей, которые предусматривают основные понятия в сфере рыбного промысла, виды других субсидий на оказание помощи при бедствиях, порядок выявления и уведомления о временном задержании судна на предмет подозрения занятия его незаконным промыслом, положение Комитета по рыболовным субсидиям и т. д.

К слову, принятие протокола является обязательным для всех членов ВТО, в том числе и для Казахстана, что положительно отразится на его имидже как страны с многосторонними торговыми связями.

С этим согласен депутат Бакытжан Базарбек, который считает важным это соглашение. Однако мажилисмен задался вопросом: а что же такое все-таки рыба? Этот не философский, но важный с точки зрения юридической техники вопрос он и задал в ходе обсуждения. И вот почему.

– Ответьте на один короткий вопрос: «Что такое рыба?» Озвучьте свое мнение. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, согласно второй части соглашения, рыба – это все морские насекомые. А в законопроекте говорится, что рыба – это рыба, а ракообразные и моллюски входят в аквакультуру. Мы не совсем поняли, где тут рыба, а где не рыба, – сказал Бакытжан Базарбек.

Выяснилось, что вопрос депутата действительно актуален. Как пояснил и. о. министра сельского хозяйства Баглан Бекбауов, в международных соглашениях немного другие понятия, и все связано со свойствами моря.

– Вопрос очень правильный и интересный. Не буду вдаваться в терминологию. Но в нашем законопроекте, как вы и говорили, рыба – это рыба в принятом нами понимании, – ответил Бекбауов, что вызвало смех у депутатов.

Смех вызвал и комментарий депутата Базарбека на ответ и. о. министра:

– Если мы ратифицируем Марракешское соглашение, то все станет рыбой, в том числе и ракообразные. Вы отвечаете, что рыба – это рыба в нашем понимании. Так что такое рыба в итоге? – вновь спросил Бакытжан Базарбек.

– Как я уже сказал, в международных соглашениях в понятие «рыба» включены и другие морские животные. Но в законе нашей страны рыба – это рыба. Думаю, все одинаково понимаем, что такое рыба, – был терпелив представитель Минсельхоза...

Депутаты согласно повестке также ратифицировали ряд актов с КНР, суть которых – расширение торговых коридоров, в том числе с участием третьих стран. Так, Казахстан и КНР развивают Транс­каспийский транспортный маршрут, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай – Европа.

Как отметил депутат Мукаш Ескендиров, документ направлен на дальнейшее развитие сотрудничества по наращиванию экспортно-импортных, транзитных перевозок для контейнерных поездов по территориям двух стран, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие Китаю в финансировании нефтепроводных, портовых инфраструктурных проектов Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Также ратифицировано Соглашение между правительствами Казахстана и КНР по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Его целью является развитие мультимодальных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Для этого предлагается использовать преимущества автомобильного, морского и железнодорожного видов транспорта, что позволит создать благоприятные условия для перевозки грузов по территориям Казахстана и Китая. Данное соглашение будет способствовать увеличению объемов перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и улучшению дальнейшего развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем, считают разработчики.

Еще одно новое соглашение с КНР – «О международных автомобильных перевозках» – предусматривает нормы по внед­рению информационных технологий и усовершенствованию процесса перевозок, которые предоставят возможность проезда перевозчиков сторон вглубь территорий двух стран. Тем самым казахстанские автоперевозчики будут иметь возможность доезжать до крупных грузообразующих городов, а также международных морских портов Китая.

Условия грузовых перевозок в странах Организации тюркских государств (ОТГ) упрощаются. Соответствующий документ также был ратифицирован Мажилисом. Ожидается, что соглашение создаст предпосылки для увеличения объемов транзитных перевозок груза через Казахстан, так как оно направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами – членами ОТГ. Участниками ОТГ являются пять стран, при этом Азербайджан, Кыргызстан и Узбекистан ратифицировали соглашение, Казахстан и Турция проводят работу по его ратификации.

Министр транспорта Марат Карабаев подчеркнул, что по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами – участниками ОТГ составили порядка 40 млн тонн грузов, что на 15% больше показателя 2022 года.

– Принятие соглашения создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно пов­лияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны, – добавил глава Минтранспорта.

Кроме того, Мажилис ввел запрет на онлайн-кредиты без подтверждения биометрических данных. Ранее сенаторы вернули закон в Мажилис, добавив в документ эту и другие нормы. Поправками установлены дополнительные требования при избрании банковского и микрофинансового омбудсмена. Кроме того, уточнены нормы, регламентирующие деятельность кредитных бюро с государственным участием, а также порядок предоставления военнослужащим дополнительной отсрочки выплат по банковскому займу или микрокредиту на 60 дней после прохождения срочной службы. Мажилисмены с позицией сенаторов согласились.

#мажилис #поправки #соглашение #закон #ратификация #рыба #рыбные ресурсы

Популярное

Все
Мисс Казахстана стала амбассадором театра
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки прошлого
Семь километров ради будущего Арала
Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской области
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Производственный парк строится в Туркестане
Ставки высоки: как изменятся правила игры для банковского сектора?
От олимпийского «серебра» до полного комплекта наград
Пенсионные накопления: управлять самому или доверить государству?
Имя погибшего полицейского будет носить кадетский класс
В СКО засеяно больше половины запланированных площадей
Символ труда и честности
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 мая 2024 года № 45-НП
Около 5 млрд тенге выделено Жезказгану на строительство коммуникаций
В Жамбылской области высадят около миллиона цветов
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Умер легендарный академик Торегельды Шарманов
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Мемориал жертвам репрессий предлагают открыть в Атырауской …
Чтобы обрести успешное будущее, необходимо помнить уроки пр…
Семь километров ради будущего Арала
Массовый велопробег пройдет в Астане 1 июня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]