Нужно учиться хорошему, отвергая все плохое

Общество
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Тулеген Букуров, почетный гражданин города Жезказгана и Карагандинской области, почетный металлург РК

Мудрость великого Абая может стать для нас ориентиром в современном мире

Каждая из тем, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым на третьем заседании Национального курултая в этом году, достойна отдельного внимания. Каждая из них сегодня крайне важна и актуальна, и участники мероприятия с большим интересом обсуждали между собой поднятые вопросы, искали пути решения проблем. Хотел бы выразить свое мнение по нескольким из тем.

Во-первых, о роли человека труда в Казахстане. Как отметил Глава государства, «чтобы достичь наших созидательных устремлений, нам надо избавляться от разрушительных моделей поведения. Важно учиться всему хорошему и отвергать все плохое».

В нынешнее неспокойное время – в эпоху глобализации, цифровизации, стремительных изменений в мировом сообществе – нам всем приходится сталкиваться с новыми вызовами и трудностями.

Сегодня многие молодые люди выбирают инженерные профессии, которые высоко ценятся, в том числе в области Улытау – промышленном регионе. Да, нелегко в наше время найти высокооплачиваемую работу. Чтобы устроиться на желаемое место, нужны хорошие знания. И в последние годы Правительство Казахстана выделяет все больше грантов на обучение высококвалифицированных специалистов.

Считаю, что молодежь может и должна использовать все возможности для получения знаний, прилагать усилия для собственного развития. Усиление роли человека труда в обществе, о чем не раз говорил Президент, сегодня так же актуально, как никогда. Также я считаю, что необходимо стимулировать уважение к труду государственными наградами.

Еще одна злободневная тема – распространение чуждых религиозных идеалов, радикальных наст­роений. Глава государства вновь подчеркнул, что инородные нормы, обусловленные религиозным фанатизмом, нам чужды.

У Казахстана свой путь, поэтому с радикально настроенными согражданами нужно проводить более активную разъяснительную работу, в первую очередь имамам местных мечетей. Уверен, что соответствующие органы осведомлены о настроениях радикально настроенных исламистов. Если кто-то из них представляет угрозу обществу, то по отношению к ним нужно принимать законные меры.

Также я поддерживаю позицию, что нашим гражданам нужно читать больше книг, обращаться к мудрости предков. Слова назидания великого Абая были, есть и будут актуальны во все времена, и каж­дое из его напутствий может помочь нам найти свой ориентир в современном мире, полном вызовов и угроз.

Общественность также обеспокоена проблемой распространения наркотиков. В этот грязный бизнес активно вовлекаются несовершеннолетние, которые игнорируют возможные реальные сроки заключения и вред для здоровья.

Уверен, что неотвратимость строгого наказания за подобные прес­тупления может охладить пыл желающих примкнуть к этому преступному делу. Однако сегодня необходимо объединиться всем в борьбе и, самое главное, профилактике подобных правонарушений. Здесь должны быть солидарны семья, школа, полиция, врачи – вся общественность.

Нужна мощная и комплексная информационная кампания, которая отвратит нашу молодежь от наркотиков, заставит их задуматься о реальном вреде как запрещенных препаратов, так и сигарет, алкоголя.

#Образование #Атырау #мнение #чтение #Национальный курултай

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