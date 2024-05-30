Дожди мешают земледельцам, но не отменяют посевную

За положением дел в хозяйствах, играющих роль сис­темообразующих, следит население сел, где они бази­руются. Вот и ситуация с посевной в ТОО «Агрофирма «Поиск» из села Турген одноименного сельского округа Аршалынского района заботит все местное сообщество. Иначе и быть не может: многие тургенцы трудятся в «Поиске» целыми династиями на протяжении десятилетий.

Интересы сельчан и агрофирмы совпадают: ведь если получится местным труженикам полей управиться с севом в оптимальные сроки, выдержать нормы агротехники – можно будет рассчитывать на хороший урожай. А от него, и это в Тургенском сельском округе понимают все, зависит экономическое благополучие предприятия, а значит, рабочие места и в целом перспективы развития села. Оттого все участники горячей весенней кампании, несмотря на затяжные дожди, трудятся с полной отдачей.

По информации заместителя генерального директора ТОО «Агрофирма «Поиск» Юрия Шульца, основным направлением деятельности хозяйства является растениеводство. В распоряжении полеводов – 25 тыс. га сельхозугодий.

В нынешнем году сделан серьез­ный шаг к диверсификации посевов. Так, при общей площади ярового сева в 21 тыс. га чечевица займет 2 000 га, лен – 1 000 га, ячмень – 3 200 га, зерновые культуры – 15 тыс. га. Последние серьезно «потеснились» на полях и стали занимать на 20% меньше площадей, чем ранее.

Погода внесла серьезные коррективы в календарь полевых работ. Их темпы, конечно, уступают­ тем, что были в ясные, сухие весенние посевные прошлых лет.

Механизаторам приходится то и дело глушить моторы – прерывать работу из-за дождей и ждать, когда просветлеет небо, подсушится земля. Поэтому тактика проведения кампании изменилась – с утра сеют там, где более сухо, на вторую половину дня оставляют увлажненные участки. Правда, и этот способ срабатывает не всегда, а если только выдался целый погожий денек...

Тем не менее бригада механизаторов, с которой мне довелось встретиться на поле, оптимизма не теряет. «Не стоит обижаться на природу, ведь у нее плохой погоды не бывает», – считают механизаторы Николай Самсонов, Азамат Толеубаев, Василий Деревянко, Владимир Сафроненко. Были сезоны и потруднее нынешнего.

По мнению моих собеседников, есть и обратная, полезная сторона зарядивших дождей – они насыщают почву столь ценной влагой.

...Недолгий перерыв на обед, заправка семенами прицепных сеялок. И вот механизаторы снова ведут трактора по полю. Заместитель генерального директора агрофирмы Юрий Шульц рассказал об особенностях нынешней кампании. Будучи профессиональным агрономом, он оценивает состояние почвы с учетом накопленной в ней влаги, а также проведенных подготовительных агротехнических операций как хорошее.

– Сразу после завершения кампании мы намерены провести агрохимический анализ почв с тем, чтобы обновить старые данные, лучше узнать, в чем нуж­дается обрабатываемая нами земля. Важными элементами содержания почв выступают азот и фосфор, – говорит Юрий Шульц. – Будем при необходи­мости насыщать ими почву. В эти дни на посевной задействовано 15 единиц техники. В том числе три современных посевных комплекса Boyrqayt, два Case, восемь К-700. На них работают местные, знающие свое дело механизаторы.

По словам агрария, при выборе семян ставка была сделана на сорта «алабуга», «омская-36» и «любава». Качество репродукции у них хорошее, поэтому можно надеяться на урожай хотя бы средний. Но этот прогноз будет зависеть опять же от небесной канцелярии...

Рассказ о ТОО «Агрофирма «Поиск» будет неполным, если не сказать о социальной составляющей его деятельности. Как уже было сказано выше, предприятие выступает основным работодателем для жителей села Турген. В населенном пункте открыты хлебопекарня и цех по выпуску полуфабрикатов, которые охотно раскупаются сельчанами. Персонал двух пищевых заведений составляют местные жительницы.

Агрофирма оказывает селу помощь в ремонте клуба, школы, в летние месяцы берет на себя обслуживание водовода, по которому подается влага для полива огородов местных жителей. Во время учебного года «Поиск» выступил меценатом тургенской школы и предоставил средства для обеспечения бесплатным питанием всех учеников 5–11-х классов.

– Агрофирма оказывает нашему селу реальную помощь, – говорит аким Тургенского сельского округа Азамат Шырганбаев. – Это выражается не только в ремонте социальных объектов и осуществлении других проектов, но и помощи в проведении различных массовых мероприятий. Наконец, «Поиск» дает людям стабильную работу, а это – главный фактор благополучия и перспектив села.

День за днем посевная на полях республики движется к намеченной цели. По информации Министерства сельского хозяйства РК, по состоянию на 27 мая было засеяно 57,5% от всей запланированной площади яровых сельскохозяйственных культур.