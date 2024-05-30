Символ труда и честности

В Национальной академи­ческой библиотеке состоялась конференция, посвященная 70-летию поэта, публициста, переводчика и исследователя-геральдиста Ербола Шаймерденова. Мероприятие организовало Министерство культуры и информации в рамках Дня государственных символов.

Выступая на конференции, академик, известный журналист Бауыржан Омаров отметил, что Ербол Шаймерденов глубоко болел за судьбу национальной культуры, языка и литературы.

– Он родом из Северного Казахстана, с детства наблюдал за жизнью, понимал, что нужно народу. Я работал вместе с Ерболом Шаймерденовым в Комитете языков, он внес неоценимый вклад в развитие государственного языка, систематизировал афоризмы народа, выпустил книги. И в сфере популяризации госсимволов проделал большую работу. Он и сам был символом труда, честности, человечности и интеллигентности, – подчеркнул Бауыржан Омаров.

Писатель Куаныш Жиенбай напомнил, что Ербол Шаймерденов активно участвовал в создании государственных символов и в формировании национальной геральдики.

– В первые годы независимости страны он посвятил все свои силы и знания становлению государственности, сыграл важную роль в принятии первых госсимволов страны, – отметил писатель.

Автор герба Казахстана Жандарбек Малибеков вспомнил совместную работу с Ерболом Шаймерденовым.

– Когда работали вместе, к нам поступило более 600 вариантов флага, 293 варианта герба. Ербол изучил все гербы стран мира. Мне нравилось, как он рассуждал, пытался докопаться до сути, изучая, что значит тот или иной символ. Он глубоко знал историю и культуру казахского народа. Благодаря его труду и знаниям мы имеем сегодня наши государственные символы, – констатировал Жандарбек Малибеков.

Общественный деятель, лауреат Госпремии РК Сауытбек Абдрахманов рассказал о Ерболе Шаймерденове как о профессио­нальном журналисте.

– В 1987 году я пришел работать в Центральный комитет компартии. В то время в газете «Социалистік Қазақстан» вышла критическая статья корреспондента газеты Ербола Шаймерденова. Она касалась другой статьи, опубликованной в газете «Труд», автором которой была депутат Верховного Совета СССР. Чтобы вы понимали, в то время «Труд» был вторым по значимости изданием в Сою­зе после «Правды». Случился огромный резонанс. Тогда я был куратором казахстанских периодических изданий, мы сформировали комиссию, чтобы разобраться в ситуации. Проверили статью и вынесли заключение: критика Ербола Шаймерденова обоснована и подкреплена фактами, – сказал Сауытбек Абдрахманов.

Ербол Шаймерденов оставил свой след и в газете «Егемен Қазақстан», где работал дважды: в 1982–1989 годах и в 1996–1997-м.

– Ереке трудился в газете в один из важных периодов в жизни страны – во время переезда столицы в Астану, – отметил генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы. – Он показал себя ответственным журналистом. Когда я работал в ЕНУ, мы сотрудничали с Комитетом языков, и Ереке всегда шел навстречу, помогал в организации мероприятий.

Ербол Шаймерденов оставил заметный след и в литературе: его публицистические сборники пополнили фонд духовного наследия. В общей сложности он выпустил около 20 книг. Известен он и как талантливый переводчик на казахский язык классиков мировой философской мысли – Фридриха Ницше, Люка Вовенарга, Альбера Камю, Мартина Хайдеггера и других.

В мероприятии также принимали участие известные общественные деятели и представители сферы культуры: Алтыншаш Жаганова, Роза Муканова, Ербол Тлешев и другие.

В рамках конференции была представлена книга Ербола Шаймерденова «Елтаным», состоялся показ документального фильма «Ербол Шаймерденұлы: Тұлға».