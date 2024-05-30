Семь километров ради будущего Арала

– Участники команды Unique Swim, бросив вызов самим себе, объединились в борьбе за спасение и сохранение высыхающего Аральского моря. Заплыв ARAL SEA SWIM как спортивное мероприятие в зоне экологической катастрофы – это наш манифест о бережном отношении к природе и ее ресурсам, – поделился главный судья заплыва, руководитель школы плавания I Love Swimming Дмитрий Токарев. Среди организаторов, кроме него, – Асель Зенел, Дмитрий Будков и Иван Ершов. Они ждут, что проект откроет новые горизонты для развития туристской индустрии в регионе. В планах коллектива сделать заплыв ежегодным, собирая все больше участников и сторонников «зеленого» движения.

В списке отважных смельчаков, проплывших Малый Арал, – Айнур Бейсенбаева, Гульшат Рысжанова, Гульмира Максутова, Айгуль Муратова, Татьяна Айдауи, Куаныш Караулов, Ержан Ниязбаев, Алмас Канафин, Шукуржан Розматов, Мурагер Акажан и участник из Узбекистана Бахтиор Мадазимов. Особое внимание было приковано к двум алматинским пловцам с ограниченными возможностями здоровья в физической активнос­ти – Бактыгуль Алимбековой и Родиону Морозову. Они без проблем преодолели дистанцию наравне со всеми.