Строительство АЭС гарантирует устранение дефицита электроэнергии

Организаторами мероприятия выступили ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» и Министерство энергетики РК. Участниками же стали ведущие специа­листы и эксперты в области атомной энергетики, экологи, представители НПО, бизнеса, академических кругов и государственного сектора.

Панельные сессии были посвящены текущему состоянию энергетики в Казахстане, роли мирного атома в обеспечении устойчивого развития экономики страны, ее влиянию на экологию и социальные аспекты.

– Как известно, необходимость ввода новых генерирующих мощностей в Казахстане становится все более острой, – отметил в ходе своего выступления генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин. – Особенно если учитывать рост энергопотребления и степень изношенности оборудования на действующих тепловых станциях. Курс Правительства на переход к безуглеродной энергетике, а также наличие сырьевой и производственной базы создает все предпосылки для создания и развития в стране атомно-энергетической отрасли.

По его словам, строительство АЭС в Казахстане – очевидное, выгодное решение, необходимое для индустриального развития страны, которое окажет положительный мультипликативный эффект на все сферы.

За проект высказались и жители села поселка Улкен, где планируется строительство АЭС.

– Я живу в селе Улкен с 1985 года, позиция – только «за» строительство АЭС. Она действительно нужна нам: если Кыргызстан и Россия отключат подачу электроэнергии, мы останемся без света, – заметил житель поселка Сергей Третьяков.

По словам другой жительницы поселка Рахимы Кайырбаевой, она готова обратиться к Президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о скорейшем проведении референдума.

– Мы хотим, чтобы Казахстан развивался. У жителей не вызывает опасений строительство АЭС, так как будут действовать реакторы нового поколения. В нашем поселке живут около двух тысяч человек. Много молодежи, которая также ждет строительства, ведь появятся новые рабочие места, – заявила она.

К слову, дефицит электроэнергии в республике ощущается уже сейчас. Об этом на форуме заявил генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана Марат Дулкаиров. По его словам, дефицит в южных регионах уже составляет порядка 55%.

– Нужны инвестиции в отрасль, так как она находится в очень непростой ситуации. Западный регион Казахстана работает автономно, но и он теперь в дефиците. Благо у них есть три линии 220 киловольт от Российской Федерации, – сказал Марат Дулкаиров.

Эксперт также напомнил, что в прошлом году в республике объем потребления электроэнергии был зафиксирован на уровне 115 млрд киловатт-часов, тогда как производство составило 112,8 млрд.

В целом в ходе второй панельной сессии, посвященной устойчивому развитию экономики Казахстана, большинство спикеров сошлись во мнении, что атомная энергетика – не только способ обеспечения стабильного источника электроэнергии, но и мощный катализатор развития смежных отраслей, таких как современные технологии, строительство, наука, образование.

– Вопрос строительства атомных электростанций в Казахстане вызывает некоторые сомнения среди граждан. Большинство из них не понимает преимуществ, не осведомлено о современных технологиях и, к сожалению, мало информировано о реальных экономических выгодах, которые могут быть получены от внедрения атомной энергетики. Если мы думаем о лучшем будущем для своей страны, важно избавиться от энергодефицита и, главное, – от энергетичес­кой зависимости, – высказалась в ходе обсуждений президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева,

На сегодня в атомной отрасли Казахстана занято более 20 тыс. человек, в том числе 15 тыс. работников основного производственного персонала. Большое число специалистов работает в Национальном ядерном центре и Институте ядерной физики, где уже десятки лет выполняются работы мирового уровня в области обеспечения безопасности ядерных энергетических установок.

Результаты этих работ учитываются в ряде инновационных проектов АЭС в Японии, Франции и других странах, с которыми сотрудничают наши ученые-ядерщики.

– На фоне дискуссий о целесообразности строительства АЭС в Казахстане важно отметить колоссальный опыт нашей страны по использованию атомной энергии в мирных целях, в частности, это опыт Института ядерной физики, на базе которого на протяжении вот уже 57 лет успешно функционирует ВВР-К (водо-водяной реактор – Казахстанский). Это единственный стационарный, многоцелевой исследовательский реактор в республике, являющийся прототипом рассматриваемых реакторов для строительства АЭС. На базе института осуществляется подготовка кадров для атомной отрасли, – отметил генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев.

По итогам форума участники сделали ряд выводов и отметили очевидную необходимость принятия важных решений для дальнейшего развития атомной отрасли. При этом подчеркнута важность соблюдения принципов прозрачности и диалога с общественностью при осуществлении проектов подобного масштаба.