​Раскатаемся к универсиаде!

Рядом с основной ареной, рассчитанной на 3 000 зрителей и готовящейся к сдаче под ключ летом 2016 года, уже почти в полной готовности малая арена с трибунами на 300 зрителей. Строительство всего этого ледового комплекса идет за счет государственного финансирования и при финансовой поддержке Банка ВТБ (Казахстан). В строительстве задействованы 1 200 казахстанских рабочих и 80 отечественных компаний, а в целом отечественное содержание превышает здесь 50%.

Аким Алматы Бауыржан Байбек, проинспектировавший вчера три строящихся объекта Всемирной универсиады (Ледовую арену, Ледовый дворец и Атлетическую деревню), обратил особое внимание застройщиков на качество проводимых работ, напомнив о главном требовании Президента Казахстана – построить такие спортивные сооружения, которые и после Студенческих игр будут долго и с пользой служить казахстанцам в деле оздоровления населения. Подобный огромный и отвечающий всем мировым требованиям спортивный объект в Медеуском районе Алматы будет первым, и потому в его востребованности после окончания студенческих соревнований сомневаться не приходится.

В день презентации раскаточного катка на его изумительном льду свое мастерство показали юные воспитанники алматинских хоккейных школ. В декабре 2016 года на Ледовой арене пройдет первое важное соревнование – чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров. Это будут тестовые состязания перед открытием универсиады.