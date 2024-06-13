Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Распоряжения 13 июня 2024 г. 9:00 0 О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09.30 часов в городе Астане. Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан Е. Кошанов Астана, 12 июня 2024 года № 17