​​​​​​​Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

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О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан

Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

О созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09.30 часов в городе Астане.

 

Председатель Мажилиса Парламента

Республики Казахстан

Е. Кошанов

Астана, 12 июня 2024 года

№ 17

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