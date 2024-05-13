Список профессий для упрощенного получения ВНЖ расширили в Казахстане

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Всего в список вошла 51 специальность, а ранее в нем значилась 21 востребованная профессия.

"Так, иностранцы, обладающие востребованными профессиями, могут оформить в органах внутренних дел вид на жительство в упрощенном порядке без подтверждения своей платежеспособности. Среди них гинекологи, педиатры, врачи лучевой диагностики, ряд IT-специальностей, в том числе разработчик мобильных приложений и компьютерных игр, инженер по искусственному интеллекту, программист приложений, специалист по информационной безопасности, а также работники сферы креативных индустрий - графический дизайнер, художник-иллюстратор, звукооператор и видеомонтажер", - проинформировало министерство.

Вид на жительство будет выдаваться со сроком действия на 10 лет либо на срок действия паспорта иностранца.

Приказ вводится в действие с 21 мая 2024 года.