Расширенная сельхозярмарка пройдет в Алматы ко Дню Республики

Культура и общество
116
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ожидаемый объем продукции – 180 тонн

Фото: Kazpravda.kz

14-15 октября с 8.00 до 17.00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием 60 крестьянских хозяйств из прилегающих к мегаполису районов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Отмечается, что на ярмарке будет представлено более 40 наименований продукции (мясомолочная, плодоовощная, колбасная продукция, растительные и животные масла и др.).

Общий объем продукции – 180 тонн, в том числе мясная – 30 тонн, плодоовощная – 120 тонн, молочная – 15 тонн, рыбная – 5 тонн, прочая – 10 тонн.

Место проведения: на площади «Шокана Валиханова» по ул. Шевченко между ул. Кунаева и ул. Пушкина.

#Алматы #продукция #День Республики #сельхозярмарка

Популярное

Все
Зачем старые джинсы судомоделисту, а гелий-3 космолету?
Скачет как косуля, летает как птица
Мади Айтжан уже в 9-м классе знал, что будет ветеринаром
Внук дошел до суда, чтобы выселить бабушку из подаренного ею дома
Без языка нет нации
Птичий мазар
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Сериал о жизни морских пограничников сняли в Казахстане
Стоит серьезно призадуматься
Незрячий Бородач и Звездочка
Триста жителей Карагандинской области смогут газифицировать свои дома в рассрочку
Не топите печь ассигнациями!
ИИ, Тимур Бекмамбетов и много кофе
Цифровой траектории – правильный курс
Четверо рабочих сорвались с высоты на стройке в Астане. Один погиб
Приговор врача можно отменить
Подняться на ступень выше
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
На переломе жизни
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Ни дня без камеры
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
ХАМАС атаковал Израиль
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Выдвижение кандидатов в акимы районов и городов областного значения завершено
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"

Читайте также

Победителей конкурса "Жергілікті бастамалар" наградили в Ас…
Рассылкой о пассивном заработке на Facebook завлекают мошен…
Президент высказался о роли русского и казахского языков в …
Мурал с изображением героя-пожарного Аскара Забикулина появ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]