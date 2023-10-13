Расширенная сельхозярмарка пройдет в Алматы ко Дню Республики

Фото: Kazpravda.kz

14-15 октября с 8.00 до 17.00 в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием 60 крестьянских хозяйств из прилегающих к мегаполису районов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Отмечается, что на ярмарке будет представлено более 40 наименований продукции (мясомолочная, плодоовощная, колбасная продукция, растительные и животные масла и др.).

Общий объем продукции – 180 тонн, в том числе мясная – 30 тонн, плодоовощная – 120 тонн, молочная – 15 тонн, рыбная – 5 тонн, прочая – 10 тонн.

Место проведения: на площади «Шокана Валиханова» по ул. Шевченко между ул. Кунаева и ул. Пушкина.