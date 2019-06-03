​Расширяя IT-обучение

Пилотный проект, реализуемый в рамках всеобщей цифровизации Казахстана, направлен на увеличение количества детей, вовлеченных в процесс IT-обучения. Ведется работа по созданию электронной платформы этого проекта, о чем в ходе IT-совета Палаты предпринимателей Алма­ты сообщил директор КГУ «Городской научно-методичес­кий центр новых технологий в образовании» управления образования города Андрей Дупик.

– Это будут факультативы на базе общеобразовательных школ. Мы охватим наиболее востребованные на сегодня направления: создание мобильных приложений, веб-сайтов, игр, 3D-моделирование, робототехнику. Все это будет собрано на электронной платформе, к которой будут иметь доступ каждый ученик и учитель, – разъяснил Андрей Дупик. – В ходе реализации проекта мы будем обязательно консультироваться с ведущими IT-компаниями города.

По словам разработчиков, на начальном этапе проект охватит 102 школы Алматы, или 50% от общего количества школ мегаполиса. Презентация проекта состоится на августовском совещании педагогов. Всем школам, участвующим в проекте, выдадут технику, программу, контент. За летний период будет утверждена программа и обучены преподаватели. Проект начнется с сентября текущего года. Средства на эти цели выделяются из городского бюджета.