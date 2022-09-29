Рассылку о привлечении дополнительных сил к охране границы в ЗКО распространяют в соцсетях

В Казнете распространяется фото, на котором изображены люди в форме Пограничной службы КНБ РК. Надпись гласит, что снимок сделан в ЗКО и там якобы для охраны границы с Россией привлекают дополнительные силы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Сообщение уже опровергли в Пограничной службе КНБ РК.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ведомства.

В последнее время в Казнете участились случаи распространения фейков, связанных с охраной границ РК и криминогенной обстановкой в стране. Ранее уже опровергали сообщения о том, что Казахстан закрыл границы с Россией, а в Костанае вооруженные мужчины отобрали у ребенка сотовый телефон.