Растет интерес к национальному контенту Статьи 19 марта 2025 г. 6:30 2 Марина Демченко специальный корреспондент Развитие креативных индустрий обсудили на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова фото пресс-службы Премьер-министра РК Отрасль с большим потенциалом С 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях неоднократно отмечал важность увеличения доли креативной индустрии в экономике страны. Как доложила министр культуры и информации Аида Балаева, в республике функционирует специальный проектный офис, принята концепция развития отрасли, проделана работа по ее институциональному формированию и стимулированию бизнеса в данной сфере. На сегодня креативная индустрия Казахстана представлена 12 направлениями, в которых занято около 143,6 тыс. человек. Доля валовой добавленной стоимости в ВВП республики составляет 1%. Более половины всех субъектов находятся в Алматы и Астане, 70% из них составляют ИП. Самое большое количество субъектов МСБ зарегистрировано по направлению «народные промыслы» – 12 660. По количеству ремесленников лидируют Алматы, Астана, Шымкент и Туркестанская область. При этом 40% всех ТОО приходится на IT-сектор. Наиболее трудоемкие отрасли – IT, архитектура и мода, культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи, народные промыслы. Аида Балаева отметила, что в Послании 2021 года Глава государства поручил создать специализированный институт поддержки креативной индустрии. Юридическим лицом, оказывающим содействие, согласно законодательству, станет Фонд развития креативной индустрии. Он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана и станет осуществлять деятельность от идеи к готовому продукту и услуге. В числе четырех основных направлений его работы – выявление талантов, девелопмент проектов, развитие инфраструктуры и содействие экспорту. – Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3 процентов от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креативных индустрий. В связи с этим будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности, – добавила Аида Балаева. Спикер проинформировала также о работе по оцифровке историко-культурного наследия Казахстана. По ее словам, в министерстве функционируют четыре информационные системы: «е-Архив», «База данных неправительственных организаций», «Национальная цифровая библиотека» и «Единый мониторинг организаций, осуществляющих кинопоказ и производство фильмов» («е-Кино»). Министерством также осуществляются цифровые инициативы с применением искусственного интеллекта. Например, «Цифровое озвучивание контента на государственный язык с помощью ИИ» и «Сурдоперевод на государственном языке для слабослышащих и неслышащих граждан», которые упростят перевод и озвучивание видеоконтента на государственный язык, ускорят процесс перевода и адаптации фильмов и сериалов и в целом повысят инклюзивность в этой сфере. В настоящий момент под эгидой министерства функционирует информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, работающая на восьми языках. Qazaq Culture рассказывает о культурных ценностях нашей страны не только для казахстанской, но и зарубежной аудитории. В рамках работ по масштабированию Qazaq Culture будет запущен отдельный модуль с оцифрованными объектами историко-культурного наследия республики, ценными экспонатами и редкими реликвиями. В свою очередь поэтесса, музыкант, основательница сети креативных хабов Ozge Epic Макпал Жумабай на заседании Правительства отметила, что подготовка кадров и развитие образовательных программ в сфере креативных индустрий – стратегическая необходимость для Казахстана. По мнению Макпал Жумабай, это не только создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции, но и обеспечит глобальную конкурентоспособность национальной креативной экономики. Генеральный директор продюсерского центра Top pro cinema Александр Аксютиц сообщил, что казахстанские фильмы по итогам 2024 года собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге. На треть больше, чем в 2023-м. – При этом количество вышедших в прокат картин увеличилось за год с 65 до 107, то есть почти вдвое. Что еще важнее, растет внимание казахстанцев к национальному кино. Если посмотреть на топ-20 самых кассовых фильмов прошлого года, то 70 процентов из них – отечественного производства. Еще пару лет назад львиную долю прибыли собирало у нас иностранное кино, – подчеркнул спикер. Популяризировать в стране и за рубежом – Цифровая трансформация сферы культуры и искусства нацелена на прогнозирование успеха творческих проектов за счет внедрения современных технологий анализа, включая искусственный интеллект и обработку больших данных. При этом принимаются меры по противодействию теневому обороту за счет исключения искаженных данных о кассовых сборах кинотеатров и непрозрачного распределения доходов, – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Сегодня Министерство культуры и информации оказывает 21 вид госуслуг. Из них 12 полностью автоматизированы. За 2024 год оказано порядка 530 тыс. госуслуг, 67% из них предоставлены в электронном формате. Проведен реинжиниринг 46 бизнес-процессов МКИ, в том числе шести бизнес-процессов в сфере кинопроизводства. Жаслан Мадиев отметил, что кинопроизводство сталкивается с рядом системных проблем, включая избыточный бумажный документооборот, отсутствие цифровых инструментов в распределении господдержки и риски искажения кассовых сборов. Это приводит к затягиванию выпуска фильмов, субъективности в принятии решений и финансовым издержкам. – В целях решения данной проблемы разработана информационная система «e-Kино», которая должна обеспечить автоматизацию процессов, исключить бюрократические барьеры и минимизировать субъективность решений посредством AI и Big Data. Ее интеграция с билетными сервисами устранит теневой оборот, а цифровая экосистема, включая стриминговые платформы и краудфандинг, создаст новые финансовые возможности, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие киноиндустрии, – подчеркнул глава МЦРИАП. На заседании Правительства заслушали также представителей IT-компаний, специализирующихся на разработке инновационных продуктов в сфере креативных индустрий. В ходе заседания прозвучало, что мировой экспорт креативных товаров и услуг по итогам прошлого года превысил 250 млрд долларов. Согласно прогнозам исследовательской компании G20 Insights, к 2030 году доля креативной экономики будет составлять не менее 10% мирового ВВП. Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по разработке мер поддержки развития креативной индустрии. В рамках исполнения поручения одобрена соответствующая законодательная база. В результате принятых мер с 2019 года креативная экономика в Казахстане выросла более чем втрое. Однако ее вклад в ВВП страны составляет порядка 1%. В то же время темпы роста некоторых творческих отраслей выше, чем у отдельных производственных сфер. – За прошлый год значительный вклад в валовую добавленную стоимость дала разработка компьютерных игр – это около 460 миллиардов тенге. В прошлом году выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58 процентов. В топ-10 кассовых фильмов каждая вторая лента была отечественного производства. Сборы от иностранных и отечественных картин примерно уравнялись. Это свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту. Глава государства на заседании курултая поручил обратить особое внимание на снимаемые фильмы и сериалы. Главным должно стать не количество и максимальная прибыль от проектов. Нам необходимо действительно качественное кино, – отметил Олжас Бектенов. Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что хорошее кино требует вложения соответствующих средств, которые можно получать от проката. Тем на менее сегодня основная прибыль от показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому, как отметил Премьер-министр, необходимо установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции. Олжас Бектенов подчеркнул, что для обеспечения прозрачности доходов и соблюдения авторских прав нужно запустить платформу «е-Кино». Для сохранности документов и повышения эффективности работы архивов следует уделить внимание дальнейшему развитию информационной системы «е-Архив», завершить работу по синхронизации имеющихся данных с онлайн-платформой «Батырларға тағзым». Отмечена Премьер-министром и значимость работы с действующими платформами. Так, на сегодня в системе «е-Библиотека» есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Растет популярность аудиокниг, в связи с чем произведения казахстанских авторов важно разместить на онлайн-площадках на разных языках для популяризации отечественной литературы, в том числе за рубежом. Особое внимание следует уделить цифровизации музеев. Кроме того, необходимо внедрить единую электронную систему билетирования организаций культуры. По итогам заседания руководитель Правительства дал ряд поручений. Министерству культуры и информации со всеми заинтересованными государственными органами до 1 июля текущего года надлежит создать Фонд развития креативной индустрии для привлечения инвестиций, финансирования проектов, а также содействия экспорту казахстанской творческой продукции. С учетом региональных особенностей важно внедрить «точечные» меры государственной поддержки творческих проектов. Перед министерствами культуры и информации, национальной экономики, финансов и заинтересованными госорганами поставлена задача по разработке концепции дальнейшего развития креативных отраслей на 2026–2030 годы. Акиматам Акмолинской, Алматинской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей дано поручение до конца текущего года создать креативные хабы в областных центрах. На их базе должны появиться действенные площадки по взаимодействию представителей креативных индустрий с инвесторами для финансирования проектов. Министерствам культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности необходимо наладить четкую совместную работу по устойчивому развитию креативных индустрий и цифровизации всей сферы культуры и искусства. #Правительство #заседание