Растет интерес к национальному контенту

Отрасль с большим потенциалом

С 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев в своих Посланиях неоднократно отмечал важность увеличения доли креативной индустрии в экономике страны. Как доложила министр культуры и информации Аида Балаева, в рес­публике функционирует специальный проектный офис, принята концепция развития отрасли, проделана работа по ее институциональному формированию и стимулированию бизнеса в данной сфере.

На сегодня креативная индустрия Казахстана представлена 12 направления­ми, в которых занято около 143,6 тыс. человек. Доля валовой добавленной стоимости в ВВП республики составляет 1%. Более половины всех субъектов находятся в Алматы и Астане, 70% из них составляют ИП.

Самое большое количество субъектов МСБ зарегистрировано по направлению «народные промыслы» – 12 660. По количеству ремесленников лидируют Алматы, Астана, Шымкент и Туркестанская область. При этом 40% всех ТОО приходится на IT-сектор. Наиболее трудоем­кие отрасли – IT, архитектура и мода, культурно-досуговые учреждения, биб­лиотеки и музеи, народные промыслы.

Аида Балаева отметила, что в Пос­лании 2021 года Глава государства поручил создать специализированный институт поддержки креативной индустрии. Юридическим лицом, оказывающим содействие, согласно законодательству, станет Фонд развития креативной индустрии. Он будет создан в форме корпоративного фонда с участием ведущих творческих и образовательных организаций Казахстана и станет осуществлять деятельность от идеи к готовому продукту и услуге. В числе четырех основных направлений его работы – выявление талантов, девелопмент проектов, развитие инфраструктуры и содействие экспорту.

– Бюджет Фонда развития креативной индустрии Казахстана будет формироваться за счет отчислений в размере 3 процентов от деятельности национального лотерейного оператора. Одним из главных направлений его деятельности будет развитие венчурного инвестирования в сфере креа­тивных индустрий. В связи с этим будет создано венчурное подразделение на базе МФЦА с привлечением пула управляющих компаний, которые будут способствовать эффективному размещению денежных средств на основе срочности и возвратности, – добавила Аида Балаева.

Спикер проинформировала также о работе по оцифровке историко-культурного наследия Казахстана. По ее словам, в министерстве функционируют четыре информационные системы: «е-Архив», «База данных неправительственных организаций», «Национальная цифровая библиотека» и «Единый мониторинг организаций, осуществляющих кинопоказ и производство фильмов» («е-Кино»).

Министерством также осуществляют­ся цифровые инициативы с применением искусственного интеллекта. Например, «Цифровое озвучивание контента на государственный язык с помощью ИИ» и «Сурдоперевод на государственном языке для слабослышащих и неслышащих граждан», которые упростят перевод и озвучивание видео­контента на государственный язык, ускорят процесс перевода и адаптации фильмов и сериалов и в целом повысят инклюзивность в этой сфере.

В настоящий момент под эгидой министерства функционирует информационно-просветительская платформа Qazaq Culture, работающая на восьми языках. Qazaq Culture рассказывает о культурных ценностях нашей страны не только для казахстанской, но и зарубежной аудитории. В рамках работ по масштабированию Qazaq Culture будет запущен отдельный модуль с оцифрованными объектами историко-культурного наследия республики, ценными экспонатами и редкими реликвиями.

В свою очередь поэтесса, музыкант, основательница сети креативных хабов Ozge Epic Макпал Жумабай на заседании Правительства отметила, что подготовка кадров и развитие образовательных программ в сфере креативных индустрий – стратегическая необходимость для Казахстана. По мнению Макпал Жумабай, это не только создаст новые рабочие места и привлечет инвестиции, но и обеспечит глобальную конкурентоспособность национальной креативной экономики.

Генеральный директор продюсерского центра Top pro cinema Александр Аксютиц сообщил, что казахстанские фильмы по итогам 2024 года собрали в кинотеатрах более 22 млрд тенге. На треть больше, чем в 2023-м.

– При этом количество вышедших в прокат картин увеличилось за год с 65 до 107, то есть почти вдвое. Что еще важнее, растет внимание казахстанцев к национальному кино. Если посмот­реть на топ-20 самых кассовых фильмов прошлого года, то 70 процентов из них – отечественного производства. Еще пару лет назад львиную долю прибыли собирало у нас иностранное кино, – подчеркнул спикер.

Популяризировать в стране и за рубежом

– Цифровая трансформация сферы культуры и искусства нацелена на прог­нозирование успеха творческих проек­тов за счет внедрения современных технологий анализа, включая искусственный интеллект и обработку больших данных. При этом принимаются меры по противодействию теневому обороту за счет исключения искаженных данных о кассовых сборах кинотеат­ров и непрозрачного распределения доходов, – отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмичес­кой промышленности Жаслан Мадиев.

Сегодня Министерство культуры и информации оказывает 21 вид госус­луг. Из них 12 полностью автоматизированы. За 2024 год оказано порядка 530 тыс. госуслуг, 67% из них предоставлены в электронном формате. Проведен реинжиниринг 46 бизнес-процессов МКИ, в том числе шести бизнес-процессов в сфере кинопроизводства.

Жаслан Мадиев отметил, что кинопроизводство сталкивается с рядом системных проблем, включая избыточный бумажный документооборот, отсутствие цифровых инструментов в распределении господдержки и риски искажения кассовых сборов. Это приводит к затягиванию выпуска фильмов, субъективности в принятии решений и финансовым издержкам.

– В целях решения данной проблемы разработана информационная система «e-Kино», которая должна обеспечить автоматизацию процессов, исключить бюрократические барьеры и минимизировать субъективность решений пос­редством AI и Big Data. Ее интеграция с билетными сервисами устранит теневой оборот, а цифровая экосистема, включая стриминговые платформы и крауд­фандинг, создаст новые финансовые возможности, обеспечивая прозрачность и устойчивое развитие киноиндуст­рии, – подчеркнул глава МЦРИАП.

На заседании Правительства заслушали также представителей IT-компаний, специализирующихся на разработке инновационных продуктов в сфере креативных индустрий.

В ходе заседания прозвучало, что мировой экспорт креативных товаров и услуг по итогам прошлого года превысил 250 млрд долларов. Согласно прогнозам исследовательской компании G20 Insights, к 2030 году доля креа­тивной экономики будет составлять не менее 10% мирового ВВП.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача по разработке мер поддержки развития креативной индуст­рии. В рамках исполнения поручения одобрена соответствующая законодательная база. В результате принятых мер с 2019 года креативная экономика в Казахстане выросла более чем втрое. Однако ее вклад в ВВП страны составляет порядка 1%. В то же время темпы роста некоторых творчес­ких отраслей выше, чем у отдельных производственных сфер.

– За прошлый год значительный вклад в валовую добавленную стоимость дала разработка компьютерных игр – это около 460 миллиардов тенге. В прошлом году выпуск казахстанских кинокартин вырос на 58 процентов. В топ-10 кассовых фильмов каждая вторая лента была отечественного производст­ва. Сборы от иностранных и отечественных картин примерно уравнялись. Это свидетельствует о растущем интересе зрителей к национальному контенту. Глава государства на заседании курултая поручил обратить особое внимание на снимаемые фильмы и сериалы. Главным должно стать не количество и максимальная прибыль от проектов. Нам необходимо действительно качественное кино, – отметил Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства акцентировал внимание на том, что хорошее кино требует вложения соответствую­щих средств, которые можно получать от проката. Тем на менее сегодня основная прибыль от показа фильмов остается у владельцев кинотеатров. Поэтому, как отметил Премьер-министр, необходимо установить баланс интересов производителей и прокатчиков кинопродукции.

Олжас Бектенов подчеркнул, что для обеспечения прозрачности доходов и соблюдения авторских прав нужно запустить платформу «е-Кино». Для сохранности документов и повышения эффективности работы архивов следует уделить внимание дальнейшему развитию информационной системы «е-Архив», завершить работу по синхронизации имеющихся данных с онлайн-платформой «Батырларға тағзым».

Отмечена Премьер-министром и значимость работы с действующими платформами. Так, на сегодня в системе «е-Библиотека» есть возможность доступа к книгам от классики до современных изданий. Растет популярность аудиокниг, в связи с чем произведения казахстанских авторов важно разместить на онлайн-площадках на разных языках для популяризации отечественной литературы, в том числе за рубежом.

Особое внимание следует уделить цифровизации музеев. Кроме того, необходимо внедрить единую элект­ронную систему билетирования организаций культуры.

По итогам заседания руководитель Правительства дал ряд поручений. Министерству культуры и информации со всеми заинтересованными государственными органами до 1 июля текущего года надлежит создать Фонд развития креативной индустрии для привлечения инвестиций, финансирования проектов, а также содействия экспорту казахстанской творческой продукции. С учетом региональных особенностей важно внедрить «точечные» меры государственной поддержки творческих проектов.

Перед министерствами культуры и информации, национальной экономики, финансов и заинтересованными госорганами поставлена задача по разработке концепции дальнейшего развития креа­тивных отраслей на 2026–2030 годы.

Акиматам Акмолинской, Алматинской, Жетысу, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской областей дано поручение до конца текущего года создать креативные хабы в областных центрах. На их базе должны появиться действенные площадки по взаимодействию представителей креативных индустрий с инвесторами для финансирования проектов.

Министерствам культуры и информации, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности необходимо наладить четкую совместную работу по устойчивому развитию креативных индустрий и цифровизации всей сферы культуры и искусства.