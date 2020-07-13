Растут объемы и качество

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития на 30 июня 2020 года, ежесуточный объем производства всех (одноразовых и многоразовых) медицинских масок составил 772 тыс. Из них фармацевтическими предприятиями произведено 567 тыс., швейными – 204 тыс. На складах находится 4 098 тыс. штук масок. Соответствующая информация передается в ТОО «СК-Фармация», которое осуществляет реализацию медицинских масок. В свою очередь Министерство здравоохранения РК произведенную продукцию распределяет по регионам страны.

На сегодня производство масок взято под жесткий контроль Ми­нистерства индустрии и инфраструктурного развития РК. С запуском дополнительных и расширением существующих производств объем выпуска масок достигнет 1 млн штук в сутки.

По данным Министерства здравоохранения, потребность в одноразовых масках до конца нынешнего года составит 111,2 млн штук. На сегодня мощность 9 отечественных предприятий позволяет производить 490 тыс. штук одноразовых медицинских масок в сутки. Для увеличения объемов производства планируется до конца текущего года запуск еще 4 новых предприятий.

При этом потребность населения в многоразовых масках в этот же период (6 месяцев до конца года) составит 144 млн штук. Для обеспечения населения необходимым количеством масок планируется за счет швейных предприятий увеличить объемы производства многоразовых масок до 800 тыс. штук в сутки.

Потребность в медицинских перчатках также до конца года составит 83,7 млн пар. В настоящее время 2 предприятия производят 330 тыс. пар перчаток в сутки, в дальнейшем планируется увеличение объемов производства до 460 тыс. пар в сутки.

А потребность в защитных кос­тюмах до конца года составит 1,3 млн штук. Для увеличения объемов их производства планируется до конца текущего года запустить 3 новых предприятия и увеличить объемы производства на действующих предприятиях. Все эти меры позволят довести объем производства защитных костюмов до 800 тыс. штук в месяц.

Объемы производства антисептических смесей в Казах­стане составляют 170 тыс. литров в сутки. Антисептик производят в 9 регионах страны и в городах Шымкенте, Алматы и Нур-Султане. Среди регионов по выпуску санитайзеров лидируют производители Актюбинской области. По признанию компаний-производителей антисептиков, самую большую сложность представлял дефицит на внутреннем рынке Казахстана некоторых компонентов. Приходилось искать партнеров в других странах СНГ. Проблемы и с закупом этилового спирта – высокий акцизный налог увеличивает себестоимость конечного продукта. Антисептик сегодня востребован повсеместно – от госучреждений до каждой квартиры. Примечательно, что до пандемии производители антисептиков работали исключительно на медучреждения. Карманные же санитайзеры приобретались только за рубежом.

Режим чрезвычайного положения обнажил проблему, а бизнес ответил на возрастающий спрос адекватным предложением. Производители поменяли планы производства в кратчайшие сроки.

На сегодня в стране произведено 380 единиц ИВЛ. В целях организации производства дополнительной номенклатуры стационарных аппаратов ИВЛ проводится освое­ние производства с турецкими и китайскими партнерами. Кроме того, прорабатывается казах­станский высокотехнологичный проект ТОО «БАРК Технолоджи» (г. Нур-Султан). До конца июля нынешнего года компания завершит собственные разработки и на безвозмездной основе передаст Министерству здравоохранения РК 20 аппаратов для тестирования. Остальные 112 единиц будут произведены в течение августа-сентября текущего года. Следует отметить, что действующие отечественные предприятия ТОО «Казмедприбор», ТОО «ОралМедРегион» имеют всю техническую базу для производства аппаратов ИВЛ и готовы выпус­кать необходимую продукцию.

Что касается фармацевтической промышленности, по данным Казахстанского центра индустрии и экспорта «Qazindustry», объем производства за январь – май 2020 года составил 50,4 млрд тенге (ИФО – 121,2%). Увеличение произошло благодаря участию отечественных производителей в госзакупках в рамках ГОБМП, а также в результате увеличения спроса на фармацевтическую продукцию.

В региональном разрезе лидерами отечественного фармацевтического производства стали Шымкент (28,6%), Алматинская область (28,4%), Алматы (21%) и Карагандинская область (15,5%).

Экспорт продукции фармацевтической промышленности за январь – апрель 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился на 7,4% и составил 20,4 млн долларов. Рост объемов экспорта объясняется увеличением поставок в РФ на 10%. Импорт продукции фармацевтической промышленности за январь – апрель текущего года составил 462,3 млн долларов, что на 17% выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение произошло за счет иммунологичес­ких продуктов, вакцин для людей.

Удалось нарастить объемы производства почти во всех регионах страны. К примеру, в АО «Нобел АФФ» (доля в отрасли – 10%) зафиксировано увеличение объемов производств на 20% (с 18 824 до 22 591 кг); в ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» увеличение объемов производства в 14 раз (с 1 361 до 19 151 флакона).

Трансфер технологий на Карагандинском фармацевтическом комплексе позволил локализовать производство биотехнологических лекарственных препаратов для лечения таких социально значимых заболеваний, как гемофилия, онкология, вирусные гепатиты, сахарный диабет, которые ранее в нашей стране не производились. Также в нынешнем году производятся и поставляются новые лекарственные препараты собственного производства: МНН Интерферон бета 1b (ТН Интербетин) для лечения рассеянного склероза, Алтеплаза (Ревекард) для растворения тромба при инфаркте миокарда. Выпуск новых препаратов позволил в I квартале текущего года удвоить показатели производства Карагандинского фармацевтичес­кого комплекса.

Очень важно, что казахстанские ученые начали доклинические испытания инактивированной вакцины против коронавируса собственного изготовления. Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала разработку казахстанских ученых и размес­тила ее на своем официальном сайте в перечне вакцинных кандидатов против COVID-19, которым разрешены доклинические исследования.

Инактивированную вакцину разработали сотрудники Научно-исследовательского института проб­лем биологической безопас­ности Комитета науки МОН. По данным ведомства, ее создали на основе штамма вируса, выделенного у заболевших на территории Казахстана. Теперь ученым института предстоит провести ряд доклинических и клинических испытаний. Следует отметить, что институтом уже были разработаны и внедрены в производство 67 видов вакцин против опасных и особо опасных заболеваний, 15 тест-систем и более 30 биопрепаратов. Среди них – вакцины против высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа, нодулярного дерматита, а также новая векторная вакцина против бруцеллеза.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил, что казахстанская вакцина от COVID-19 может выйти на клинические испытания в сентябре 2020 года.

В целом в оценке отечественного научно-промышленного потен­циала в нашем обществе существуют 2 полярные позиции. Одна сторона уверена, что мы утратили все вместе с развалом СССР и обретением независимости. Другая – что советское наследие только мешало дальнейшему развитию Казахстана и что от него нужно было решительно отказаться, следуя по пути развития Запада. Но в жизни не бывает черно-белого разделения. В случае с биотехнология­ми Казахстану пришлось понести серьезные потери, но и получить собственные бенефиции.

В 2001 году Правительством РК была принята республиканская программа «Научно-техническое обеспечение и организация производства биотехнологической продукции в Республике Казахстан на 2001–2005 годы». Правительством Казахстана выделены 4 направления развития биотехнологии: медицинское, сельскохозяйственное, индустриальное и экологическое. Исследования микробиологов, вирусологов, генетиков имели конкретные результаты в виде товарной продукции.

В Институте микробиологии и вирусологии в 2016 году получили высокоактивный штамм-продуцент, на основе которого разработана лекарственная форма препарата с более широким спектром действия (39 видов грибков) и эффективностью по сравнению с зарубежными аналогами. Это первый и пока единственный отечественный препарат, который высокоэффективен против широкого круга возбудителей микозов человека. Он обладает выраженным антивирусным действием, что делает его перспективным для применения в медицинской практике.

Кроме того, Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Комитета науки МОН (поселок Отар Жамбылской области) были разработаны вакцины против птичьего и свиного гриппа. Учеными института разработано и внедрено более 60 наименований препаратов, в том числе 30 вакцин, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов. В этом институте имеется уникальная база генетической библиотеки вирусов.

За все время деятельности На­ционального центра биотехнологий РК получено 73 предварительных патента, 17 положительных решений о выдаче патентов, 25 авторских свидетельств, 2 решения Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, изданы 20 методических рекомендаций, наставлений и методик, разработаны и утверждены 8 пакетов нормативно-технической документации.

В Казахстане уже появились предприятия сферы биотехнологий – Lotus Organics в Туркестанской области, завод «Промышленная микробиология». В отрасли биотехнологий есть своя специфика. Здесь необходимы «длинные» инвестиции, поскольку срок окупаемости проекта не всегда ясен. В таких случаях на Западе включаются венчурные фонды. У нас же главным инвестором по-прежнему остается государство.