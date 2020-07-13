Растут объемы и качество
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Игорь Прохоров
По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития на 30 июня 2020 года, ежесуточный объем производства всех (одноразовых и многоразовых) медицинских масок составил 772 тыс. Из них фармацевтическими предприятиями произведено 567 тыс., швейными – 204 тыс. На складах находится 4 098 тыс. штук масок. Соответствующая информация передается в ТОО «СК-Фармация», которое осуществляет реализацию медицинских масок. В свою очередь Министерство здравоохранения РК произведенную продукцию распределяет по регионам страны.