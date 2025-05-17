Ратификационная повестка
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Елена Иванова
Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания. Депутатам, как сообщают в пресс-службе палаты, предстоит рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. В их числе – Соглашение между Республикой Казахстан и Туркменистаном о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также Договор об углублении и расширении союзнических отношений с Кыргызской Республикой. Соглашение направлено на создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и повышение экономического благосостояния обеих стран.