Ратификационная повестка

Парламент
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Елена Иванова

Бюро Мажилиса под председательством спикера Ерлана ­Кошанова сформировало проект повестки предстоящего пленарного заседания. Депутатам, как сообщают в пресс-службе палаты, предстоит рассмотреть ряд ратификационных законопроектов. В их числе – Соглашение между Республикой Казах­стан и Туркменистаном о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также Договор об углублении и расширении союзнических отношений с Кыргызской Республикой. Соглашение направлено на создание благоприятных условий для инвестиционной дея­тельности, стимулирование притока прямых иностранных инвестиций и повышение экономического благосос­тояния обеих стран.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Договор с Кыргызской Республикой охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, включая политику, экономику, транспорт, водно-энергетический сектор и сельское хозяйство. Особое внимание уделено вопросам продовольственной безопас­ности, в том числе через создание совместных предприятий. Документ также подтверждает стремление двух государств к укреплению духовной и культурной близости братских народов.

Кроме того, в проект повестки включены во втором чтении поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки в сфере инновационной деятельности. Законопроектом предусматривается создание единого инновационного кластера и расширение мер поддерж­ки для его участников.

В работу также будут приняты новые международные соглашения для подготовки профильными комитетами соответствующих заключений.

#мажилис #заседание #повестка

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