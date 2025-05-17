Договор с Кыргызской Республикой охватывает широкий спектр направлений сотрудничества, включая политику, экономику, транспорт, водно-энергетический сектор и сельское хозяйство. Особое внимание уделено вопросам продовольственной безопас­ности, в том числе через создание совместных предприятий. Документ также подтверждает стремление двух государств к укреплению духовной и культурной близости братских народов.

Кроме того, в проект повестки включены во втором чтении поправки по вопросам совершенствования системы государственной поддержки в сфере инновационной деятельности. Законопроектом предусматривается создание единого инновационного кластера и расширение мер поддерж­ки для его участников.

В работу также будут приняты новые международные соглашения для подготовки профильными комитетами соответствующих заключений.