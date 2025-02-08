Равные консультанты идут на помощь

Равными консультантами называют людей, которые успешно справились с похожей проблемой и готовы поддержать тех, кто только столкнулся с диагнозом или начал свой путь к излечению, и их родных. Привлеченные волонтеры не являются специалистами в медицине или психологии, но ценность их знаний заключается в том, что они получены на собственном опыте.

Первый поток консультантов получил обучение в онлайн-школе в прошлом году, курс состоял из шести тематических блоков теоретических знаний и практик консультирования. На курс зарегистрировались 17 жительниц Алматы, Астаны, Павлодара – в большинстве пациентки с онкологическими диагнозами, которые находятся в состоянии ремиссии. Теперь они готовы помогать тем, кто борется с недугом. Бесплатные консультации проходят на казахском и русском языках по телефону или в Zoom, поэтому есть возможность обратиться за помощью из любого региона страны. Найти волонтеров можно через интернет-поиск по названию общественного фонда Onco Senim Fund.