Рай для туристов на земле древних саков

Еще сотни лет назад Долина семи рек была известна арабам, китайцам, персам и византийцам. Об этом свидетельствуют археологические памятники, артефакты разных периодов. Здесь сохранилось самое большое число петроглифов: в каждом из девяти районов Алматинской области есть своеобразные цент­ры наскального искусства, так называемые музеи под открытым небом.

К примеру, на древних рисунках в урочище Тамгалы (тамга, или таңба – родовой знак), где расположен одноименный музей-заповедник, представлены сразу несколько крупных хронологических пластов: средняя и поздняя бронза, эпохи господства саков, усуней, тюркских каганатов. Вокруг ущелья найдены древние жилища, загоны для скота, культовые сооружения, каменоломни. На скалах святилища, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сохранилось около пяти тысяч петроглифов.

Большой интерес для любителей старины, ученых-археологов представляют также иссыкские курганы с захоронениями сакских царей. Именно здесь, близ райцентра Есика, в далеком уже 1969 году была обнаружена самая значительная археологическая находка республики – Золотой человек, ставший одним из главных символов независимости. Это уникальная реконструкция одежды сакского царя, которую воссоздали из четырех тысяч золотых предметов, найденных в погребальной камере кургана.

Согласно историческим данным, в период раннего железа в VIII–III веках до н. э. территорию Жетысу населяли саки-тиграхау­да, носившие остроконечные шапки. Много позже их сменили усуни, тюрки, а уже в средние века – карлуки, построившие ряд городов, в которых процветали торговля, ткачество, металлургия.

Так, в городище Талхиз, еще одном объекте ЮНЕСКО, расположенном близ современного Талгара, были развиты кузнечное, гончарное, стекольное, ювелирное, косторезное и другие ремесла. Рядом проходил Великий шелковый путь – местную продукцию купцы вывозили во все части света. При раскопках в Талхизе найдены бронзовые и медные блюда, фарфор, монеты…

С незапамятных времен местность вокруг Алматы привлекала представителей различных племен и народов мягким климатом, плодородными землями. Изречение «Здесь палку посадишь – и она зацветет» лучше всего подходит для здешних мест.

Каждый год весной в селах, городах и на дачах можно любоваться цветением яблонь, груш, урюка, алычи, клубники, малины, других плодово-ягодных культур. Причем во многих частных садах, да и на территории различных учреждений и школ, ягоды так и остаются несобранными до поздней осени, урожай гниет прямо на деревьях. Видимо, у хозяев руки не доходят собрать поспевшие плоды.

А еще окрестности Алматы являются родиной знаменитой яблони Сиверса, прародительницы большинства современных культурных сортов яблок. Миллионы лет назад тянь-шаньская «дичка» именно отсюда начала свое путешествие по Великому шелковому пути и в итоге распространилась по всему миру. В начале прошлого века плоды, выращенные на склонах Заилийского Алатау, заняли первое место на Всемирной выставке яблок в Париже. А легендарный алматинский апорт был и остается одним из самых узнаваемых казахстанских брендов.

А какие здесь красивые мес­та! За один день путешествия по области без больших затрат времени и сил можно пересечь практически все ландшафтные зоны от пустыни до вечных снегов, увидеть богатую флору и фауну. Тысячи туристов, приезжающих со всех концов света, восторгаются красотами Чарынского каньона, Кольсайских озер, Тургеньского ущелья, озера Иссык и многих других природных достопримечательностей.

Стоит отъехать от Алматы всего на несколько километ­ров – и сразу попадаешь в живописные предгорья Заилийского Алатау, которые ничем не уступают, а где-то даже превосходят ланд­шафты европейских Альп. Такую оценку недавно автор этих строк услышал от туристов из Швейцарии, впервые посетивших нашу страну.

Больше всего гостей впечатлило озеро Кайынды – чудо природы, где деревья возвышаются прямо над водной гладью. Между прочим, водоем входит в список 15 красивейших озер планеты. Как рассказывают гиды-экскурсоводы,­ в далеком 1911 году в горах Кунгей Алатау случилось сильное землетрясение. Огромный оползень создал плотину, перекрыв горную реку. Ущелье и растущие на его склонах вековые тянь-шаньские ели затопило водой.

Так природа и сотворила это прекрасное озеро, расположенное на высоте 1 800 м над уровнем моря. По словам моих собеседников – зарубежных путешественников, объездивших весь мир, такого великолепия нет нигде на Земле, и мы, казахстанцы, обязаны сберечь Кайынды для потомков.

Одно из самых красивых времен года в регионе – весна, когда окрестности Алматы окрашиваются в яркий алый цвет: вдоль дорог, в степи, вплоть до обрывистых склонов гор, тут и там пестреют багрянцем маковые поля. Сезон цветения маков недолгий, всего две-три недели, поэтому многие алматинцы в выходные стараются выехать за город – успеть увидеть, запечатлеть это удивительное по красоте явление природы. Пунцовые россыпи хрупких цветов наиболее живописно смотрятся на фоне белоснежных вершин Заилийского Алатау.

Поистине земля древних саков может по праву называться раем для туристов, тем более что совсем недавно областным центром стал курортный город Конаев. Не случайно городу присвоили имя видного государственного деятеля: именно Динмухамед Ахмедович залил первый бетон в основание Капшагайской ГЭС, по его инициативе в 1970 году был основан Капшагай, построены важные транспорт­но-логистические объекты.

С каждым годом местная турзона расширяется, растет, в купальный сезон побережье Капшагайского водохранилища принимает до миллиона туристов. В годы независимости экс-Капшагай стал известен как центр казино – «казахстанский Лас-Вегас». Теперь же у бывшего провинциального городка с населением менее 70 тыс. человек начинается совершенно новая история.

А капшагайцы уже начинают привыкать к статусу жителей областного центра. Сегодня маленький компактный город Конаев напоминает гигантскую стройплощадку: тут и там возводятся многоэтажки, благоустраи­ваются дворы, скверы, проводится уличное освещение.

К слову, нынешняя Алматинская область, сформированная после раздела региона на две части, по сути агломерация, продовольственный и торгово-промышленный пояс вокруг Алматы. Глубокая экономическая связь облас­ти и мегаполиса налицо. Об этом свидетельствует один только факт: ежедневно на работу в Алматы из близлежащих поселков прибывает полмиллиона человек, заезжает свыше 200 тыс. автомобилей. В часы пик они ухудшают транспорт­ную инфраструктуру и негативно влияют на экологию большого города.

В перспективе между Конае­вом и Алматы поя­вятся города-спутники G4 City. Они станут частью алматинской агломерации, на территории которой будут строить жилье,

развивать инфра­структуру, создавать рабочие места, подтягивать уровень жизни в сельской местности к городским стандартам. Тогда решится одна из самых актуальных проб­лем регио­на – массовая трудовая миграция из села в мегаполис.