В День общенационального трау­ра, объявленный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в Парламенте состоялась памятная церемония по гражданам, ставшим жертвами пандемии коронавируса. Спикеры Сената и Мажилиса Парламента Казах­стана Маулен Ашимбаев и Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса почтили память скончавшихся от коронавируса казахстанцев минутой молчания.

Депутаты Парламента Респуб­лики Казахстан, разделяя боль и горечь утраты, выражают глубокие соболезнования казахстанцам, потерявшим своих родных и близких во время пандемии коронавируса.