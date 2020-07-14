Разделяя боль и горечь утраты Свежий выпуск 14 июля 2020 г. 11:53 1078 Екатерина Саленко В День общенационального траура, объявленный Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в Парламенте состоялась памятная церемония по гражданам, ставшим жертвами пандемии коронавируса. Спикеры Сената и Мажилиса Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев и Нурлан Нигматулин от имени всего депутатского корпуса почтили память скончавшихся от коронавируса казахстанцев минутой молчания.Депутаты Парламента Республики Казахстан, разделяя боль и горечь утраты, выражают глубокие соболезнования казахстанцам, потерявшим своих родных и близких во время пандемии коронавируса.