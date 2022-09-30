Разговоры о любви

Когда ты любишь свою профессию, на любой минус найдется пара плюсов – считает молодой учитель Мария Сартакова.

Побывать на уроке у Марии Вячеславовны могут не только ее ученики: понаблюдать за общением и обучением можно и на ее страничке в Инстаграм. Современный молодой педагог охотно делится разными школьными моментами в соцсети: порой смотришь и ловишь себя на мысли – такие уроки не помешали бы и взрослому.

Мария Вячеславовна держит в руках бумажное сердце и, объяс­няя ребятам, что каждый плохой поступок, действие не по совести вредит вашему же серд­цу, отрезает кусочек от своего наглядного пособия. «Сказал о ком-то неправду, обманул кого-то – и навредил самому себе».

Мария с детства мечтала быть учителем. Кстати, такой же была мечта и у ее бабушки, но осуществить ее не удалось, потом мама нашей героини получила педагогическое образование, но все же не работала по профессии, старший брат стал тренером, и вот в третьем поколении этой семьи реализована мечта о школе. Может, еще и потому, что так долго «копилась» эта любовь к детям.

У Марии карьера началась сразу в 18 лет – еще будучи студенткой Павлодарского гуманитарно-педагогического колледжа по специальности «учитель английского языка в начальной школе», она попала на практику в частный центр «ДеТвоРа». Здесь ей удалось проявить себя, поскольку оказалась близка концепция коллектива – детство, творчество, развитие. Сейчас это уже и детский сад, и школа, и Мария Вячеславовна – не стажер, а преподаватель английского в детском саду, начальной школе, учитель самопознания и дополнительных творческих групп.

– С самого детства я четко знала, кем хочу быть. Помню, как давала уроки игрушкам: у меня был школьный журнал с выдуманными фамилиями, тетради, сборники изложений, примеров и задач, – вспоминает Мария. – Могла уходить в это на несколько часов, представляя, что я самый настоящий учитель. К тому же в нашей семье всегда прививали любовь к учителям, учили уважать их труд и профессию. Сейчас часто замечаю, что родители обсуждают учителей при детях, осуждают их. У нас это было под запретом. Если педагог сделал что-то непонятное мне, мы с мамой разбирались, почему так произошло, и делали выводы. Вообще, именно мама научила меня разбираться во всем, поэтому и высшее образование я получала по профилю педагог-психолог.

С большой любовью Мария Сартакова отзывается о своих школьных педагогах, о первой учительнице Ольге Александровне Баханковой – она могла подарить своим детям сказку, с радостью делилась жизненным опытом, прививала правила этикета и поведения.

– Наша школьная жизнь была наполнена яркими эмоциями, творческими свершениями, – рассказывает моя собеседница. – На всю жизнь я запомню, как мы отмечали день семьи, хотя тогда о нем почти не говорили. Вечером, когда уже никого не было в школе, у нас был концерт в актовом зале. По стенам зала были развешаны плакаты семейного древа, которые каждый ученик делал со своей семьей. Помню нарядных бабушек, дедушек. Мы много пели, смеялись, плакали. Такого не было ни у кого, только у нас. И вот через такие события нам прививалась любовь к семье, к природе, к самим себе. Своих учеников я тоже учу быть людьми. Какой бы урок ни был, мы обязательно затронем тему уважения, понимания, сострадания. И, конечно, дети тоже учат меня многому: быть искренними, любить, несмотря на внешность и социальный статус, удивляться.

Мария отмечает, что с самыми младшими учениками никогда не соскучишься: каждый день случаются смешные ситуации.

– Как-то на уроке самопозна­ния мы говорили о том, как важно оставить хороший след после себя, сделать что-то полезное, и один из учеников вдруг сказал: «После вас останется хороший след, и на ваши похороны все придут, потому что вы хорошая», – смеется молодой педагог. – А еще меня порой веселят моменты, когда из Марии Вячеславовны я превращаюсь в Марию Чесаловну, Мариявич Славну. Еще помню, когда была викторина, на вопрос – кто открыл Америку, дети совершенно невозмутимо ответили: Бред Питт. Таких курьезов много, они происходят почти каждый день, и мне, как работающему с самыми маленькими учениками, важно уметь посмеяться над ними, исправить ошибки и двигаться дальше.

В нашей беседе с молодым педагогом затронули и проблемы отечественной школы, впрочем, Мария считает, что в Казахстане достаточно хорошее образование, у которого много сильных сторон.

– Думаю, что тот, кто захочет найти изъяны и негатив, всегда их найдет. Я же настроена позитивно. Возьмем учебники, которые нередко критикуют: я все же считаю, что это лишь вспомогательное средство на уроке, – приводит пример Мария Сартакова. – Если педагог погружен в свой предмет, он будет готовить дополнительный раздаточный материал, дополнительную информацию. Невозможно создать идеальный учебник. У каждого свое видение идеального. У меня много дополнительных игр, карточек, видеороликов, мультиков. Например, мы учим новые слова и никогда не записываем перевод на русский язык, мы рисуем его, создавая образы слов в голове. Развиваем воображение и мышление. Когда объясняю детям английские буквы, то говорю, что если, к примеру, это буква P, то к ней мы дорисовываем клюв, туловище и лапки, чтобы получился пингвин. Или же дети часто путают буквы t и f, буква t похожа на зонТИк, а буква f на жираФа.

Конечно, есть моменты, которые Мария хотела бы изменить в школьной программе: на ее взгляд, не хватает «разговорных» уроков. И исключение самопознания из школьной программы она не считает таким уж хорошим решением, ведь где-то же нужно говорить с детьми на важные темы. Этому предмету нужно находить достойный аналог. А еще большим минусом девушка называет бесконечную бумажную волокиту.

Мария Вячеславовна говорит, что не потухнуть в профессии ей помогают составленные собственные правила, которым она решила следовать неукос­нительно, иначе в педагогике делать нечего. Вот только несколько из них. Если твой день был плохим, это не значит, что ты можешь испортить его детям. Разрешай ошибаться: каждый человек должен пройти свой путь, допустить личные ошибки, сделать собственные выводы. Лучше дай знать, что ошибаться – это нормально, и подскажи, как все исправить. Сдерживай свои обещания. Не повышай голос на ребенка: разговаривай с ним с равного положения, присядь и смотри в глаза. Не ломай ребенка: не все становятся космонавтами, математиками, физиками или полиглотами, но каждый должен стать личнос­тью. Не игнорируй, ведь ты – учитель, ты – пример.