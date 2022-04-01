Касым-Жомарт Токаев принял руководителя оркестра «Отырар сазы» Динару Тлендиеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития казахской культуры.

Динара Тлендиева проинформировала Президента о деятельности и дальнейших планах государственного академического фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы».

В частности, она рассказала о реализации ряда перспективных проектов, в том числе по исполнению популярных произведений из репертуара итальянского тенора Андреа Бочелли и других известных музыкантов на казахских народных инструментах.

Отдельное внимание было уделено предстоящему в 2025 году 100-летнему юбилею со дня рождения выдающегося композитора Нургисы Тлендиева. Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость широкого празднования этого важного события.