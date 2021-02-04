Развивать конструктивный диалог

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Александр Бри

В Акмолинской области День министерства открыл вице-министр информации и общественного развития Марат Азиль­ханов, проведя совещание в формате видеоконференцсвязи совмест­но с заместителем акима региона Айной Мусралимовой. В области в рамках мероприятия МИОР запланировано 14 встреч и семинаров в сферах гражданского об­щества, религии, межэтни­ческого согласия, молодежной политики, семьи и СМИ.

– Основной задачей данного мероприятия является обсуждение и разъяснение актуальных вопросов и задач, курируемых министерством, выстраивание конструктивного диалога представителей госорганов и общественности региона, а также предоставление ответов на интересующие вопросы, – подчеркнул вице-министр Марат Азильханов.

Он рассказал, что для выстраивания конструктивного диалога все участники по итогам сессии могут направить свои предложения по совершенствованию проводимых мер по направлениям, находящимся в зоне ответственности МИОР.

В свою очередь Айна Мусралимова отметила, что подобные встречи, несмотря на онлайн-формат, уже ставший привычным в сегодняшних условиях, дают уникальную возможность для обмена мнениями и решения проблемных вопросов.

– В свете принятия ряда новых законов и внесения изменений в действующее законодательство считаю своевременным обсуж­дение вопросов организации и проведения мирных собраний, с которыми мы столкнулись на практике, религии, молодежной и семейной политики, в частнос­ти семейно-бытового насилия, вопросов межэтнических взаи­моотношений, государственной политики в области СМИ и многого другого, – подчеркнула замакима области.

Участие в мероприятиях примут порядка 500 человек из числа госслужащих, представителей районных организаций, НПО, общественности, СМИ Акмолинской области, подведомственных структур министерства.

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