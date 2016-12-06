Разъясняют специалисты

Один из самых древних городов Казахстана – Туркестан – давно стал местом паломничества для жителей стран Цент­ральной Азии. Ведь именно здесь находятся величайшие святыни. Но у членов бригады поезда «Тәуелсіз Қазақстан» миссия далека от туристической – их задача заключается в оказании профессиональной помощи казахстанцам по самым разным вопросам.

Что касается жителей Туркестана, то они чаще всего просили проконсультировать их в сфере оформления недвижимос­ти, по земельным вопросам. За такого рода консультацией здесь обратились 22 человека, а общее количество соответствующих запросов с 1 ноября достигло уже 2 тыс.

– Всем обратившимся мы оказали консультационные услуги, в частности, по оформ­лению технических паспортов на объекты недвижимости. Проверяли всю имеющуюся у них документацию, разъя­сняли положения законов, действующих в этой сфере, – рассказал главный специалист управления по организации технического обследования недвижимости и производственного конт­роля госкорпорации «Правительство для граждан» Байтак Адеп­ханулы.

Для решения наиболее проб­лемных вопросов документы направлялись в органы юстиции, при этом их движение отслеживается до момента принятия окончательного решения.

– Кроме того, мы давали разъя­снения о том, какие документы необходимы для легализации имущества. Также очень часто к нам обращались за помощью по корректному разделению земельного участка, – пояснил Б. Адепханулы.

Он также напомнил, что вскоре управление по организации технического обследования недвижимости и производственного конт­роля перейдет на электронную версию, поэтому все услуги будут оказываться и в новом формате.

По другим вопросам юридического характера за все время поездки обратились около ста человек.

– В Туркестане к нам обратился мужчина, у которого в документах фамилия, имя, отчество были записаны неправильно, с просьбой корректировки своих данных, – сообщила представитель Министерства юстиции Айгуль Байжанова. – Чтобы помочь ему, на место были специально вызваны сотрудники городского загса, которые приняли заявление.

По словам А. Байжановой, случалось, что обращения поступали не совсем по профилю, и тогда они передавались в другие госструктуры и общественные организации.

В воскресенье поезд «Тәуелсіз Қазақстан» прибыл в Кызыл­орду на один из старейших вок­залов страны – судя по надписи на здании, его запустили в эксплуатацию еще в 1905 году.

Большой вклад кызылординцев в написание страниц новой казахстанской истории отметил руководитель штаба поезда, писатель Амиржан Альпеисов.

– Кызылорда – это наша первая железная дорога, промышленность. Наши предки всегда мечтали о независимости, и в том, чего мы добились сегодня, есть немалая заслуга кызылординцев, – подчеркнул он.

Жители области ждали поезд в том числе из-за возможности медицинского обследования. По словам главного эксперта департамента стандартизации и медицинских услуг МЗСР РК Армана Дарбаева, к специалис­там поезда по медицинской части обратились 295 кызыл­ординцев, из которых 23 были направлены на дальнейшее лечение в республиканские центры. Кроме того, 17 пациентов отправлены из Туркестана, 7 человек – из Тюлькубаса.

– За время поездки мы помогли многим людям. Во всех регионах местные управления здравоохранения были заранее предупреждены о приезде поезда с высококвалифицированными специалистами, и поэтому пригласили именно тех пациентов, которым требуется помощь наших экс­пертов. Наиболее активно у нас задействованы ревматолог, офтальмолог, невропатолог, кардиолог, – отметил А. Дарбаев.

В общей сложности медицинскими специалистами поезда «Тәуелсіз Қазақстан» на сегодня оказана помощь около 10 тыс. человек.

