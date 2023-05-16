Ребенка с инвалидностью избили в социальном учреждении в Актобе

В центре социального обслуживания в городе Актобе выявили факт избиения ребенка с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: пресс-служба прокуратуры Шымкента

Сообщение о том, что в центре соцобслуживания избивают детей, поступило в прокуратуру города в конце апреля.

В учреждение, где находятся дети с психоневрологическими заболеваниями, оперативно выехали надзорный орган совместно с представителями органа опеки и попечительства, управления координации занятости по Актюбинской области, полицейскими и медиками.

«В ходе проверки камер наблюдения был выявлен факт избиения ребенка с инвалидностью. Прокуратура Актобе возбудила уголовное дело и направила его для расследования в управление полиции города. В прошлом году также был зафиксирован факт избиения ребенка в этом центре», – констатировали в пресс-службе областной прокуратуры.