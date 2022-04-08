В Алматы врачей Центра детской неотложной помощи обвинили в халатности и вопиющей ошибке. Мать четырехлетнего Асылжана Токсанбаева уверяет, что её сыну неправильно сделали операцию. У мальчика диагностировали кисту в правом глазу, а прооперировали… левый, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

"Врач подтвердил, что на правом глазу киста, так же и в поликлинике сказали. Ребенка забрали на операцию в 9 утра, прошло все быстро. Но я не поняла, почему вместо правого глаза ему прооперировали левый. Я стала доказывать врачу, что они ошиблись, но они все отрицают. Даже эксперты подтвердили, что за ночь киста не может рассосаться", - рассказывает мать Айдын Токсанбаева.

По словам женщины, операция была плановая и врачи уверяли, что она необходима. За день до хирургического вмешательства мальчика проверили повторно и подтвердили диагноз. Проводив ребенка в операционную, женщина ждала. Однако результат привел ее в недоумение. Айдын уверена, что врачи ошиблись, и теперь опасается, что придется повторно класть сына в больницу. Медики свою вину не признают. Уверяют, что все их действия были верные и они действовали по протоколу.

"В условиях операционной под наркозом оперирующие хирурги производят ревизию верхнего века справа, где халязион купировался самостоятельно, зажил. Они делают ревизию левого века, где был найден халязион малых размеров. Учитывая операционную находку, доктора решили удалить халязион верхнего века слева", - прокомментировал заместитель главного врача Центра детской неотложной медицинской помощи г. Алматы Динмухамед Рузуддинов.