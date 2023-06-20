Ребенок упал с дерева и попал в реанимацию в Уральске

Происшествия
133

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Фото: Kazpravda.kz

В Instagram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась информация, что ребенок упал с дерева, с высоты примерно 4-го этажа. Как утверждает автор, мальчик полез за мячом и сорвался вниз. Несчастный случай произошел на глазах других детей.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что ребенок поступил в городскую многопрофильную больницу 18 июня в 21:36. Мальчика осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог. Ему сделали рентген костей черепа, шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости, костей таза.

Затем в сопровождении реаниматолога ребенка доставили в областную детскую многопрофильную больницу.

Мальчик находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В управздраве же отметили, что мальчик в сознании и чувствует себя лучше.

 

 

#ЗКО #уральск #здравоохранение #ребенок #происшествие #падение #травмы #дерево

Популярное

Все
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Растет число беженцев
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Борьба с «одиночеством»
Экологическая головоломка
Студенческий квартирный вопрос
На Международном форуме волонтеров в Астане Атырауский регион представят четыре делегата
В продаже близнецов подозревают кызылординку
Дарын – руководитель общественного объединения «Мархабат.KZ» и папа особенного ребенка
Тариф хотят «подогреть»
Чистюлям – автомобили, скверы, спортплощадки!
Нужны региональные кинофонды
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
До завершения легализации иностранных автомобилей остаются считанные дни, и многие граждане беспокоятся о том, что они могут не успеть узаконить правообладание своим железным другом
Новый законопроект «О масс-медиа» обсудили в Мажилисе
Образованные люди – капитал страны
Стена памяти
Информационный контекст женского лидерства
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай
Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Криминальную разборку пытались устроить преступные группы в…
1,5 года лишения свободы получил убивший бывшую жену алмати…
Поезд сбил 25 голов домашнего скота в Актюбинской области
В продаже близнецов подозревают кызылординку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]