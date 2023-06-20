Ребенок упал с дерева и попал в реанимацию в Уральске

Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Мой ГОРОД» .

Фото: Kazpravda.kz

В Instagram-паблике zhaloby_uralsk_official появилась информация, что ребенок упал с дерева, с высоты примерно 4-го этажа. Как утверждает автор, мальчик полез за мячом и сорвался вниз. Несчастный случай произошел на глазах других детей.

В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что ребенок поступил в городскую многопрофильную больницу 18 июня в 21:36. Мальчика осмотрели нейрохирург, травматолог, хирург и реаниматолог. Ему сделали рентген костей черепа, шейного отдела позвоночника, органов грудной клетки и брюшной полости, костей таза.

Затем в сопровождении реаниматолога ребенка доставили в областную детскую многопрофильную больницу.

Мальчик находится в отделении реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. В управздраве же отметили, что мальчик в сознании и чувствует себя лучше.