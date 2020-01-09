Ребенок в коме после стоматологии: подобный случай в клинике не первый

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Заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный инспектор по контролю медуслуг Лаура Ахметниязова сообщила на брифинге, что в клинике, где двухлетняя девочка впала в кому, уже бывали подобные случаи, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, материалы направили в Департамент полиции Нур-Султана, для правовой оценки действий работников медицинского учреждения. Мы готовим исковое заявление в судебные органы о приостановлении деятельности этой клиники, так как данный случай является аналогичным предыдущим двум случаям, произошедшим здесь же. В ноябре 2018 года и в мае 2019 года в этой клинике также были выявлены нарушения в части именно соблюдения стандарта оказания услуг анестезиолога-реаниматолога", – сообщила спикер.
Ахметниязова отметила, что в предыдущих двух случаях был благоприятный исход. Аллергическая реакция купировалась сразу, но так же применялся препарат с противопоказанием детям до 4 лет, и так же отсутствовал сертификат у докторов. В этой связи, учитывая системность нарушений, готовятся материалы в судебные органы о приостановлении деятельности данной клиники.
"Уголовная ответственность - это вопрос правоохранительных органов. Здесь будет проводиться правовая оценка действий медицинских работников, на сколько данное развившееся осложнение было напрямую связано с теми нарушениями, которые обозначила комиссия в своем акте. Протокол составили вчера, когда оформили акт о произведенной проверке и ознакомили с руководством клиники. Решение вопроса о привлечении к уголовной ответственности - это уже прерогатива правоохранительных органов, туда материалы мы направили. В судебные органы мы готовим исковое заявление", – дополнила Ахметниязова.
Напомним, ранее жительница столицы Анастасия Зеленая опубликовала пост в группе "Астана, хочу похвалить/пожаловаться"
, где она рассказала о том, что ее дочь, которой 2,5 года, впала в кому после посещения стоматологической клиники. Ребенок находится в этом состоянии уже 11 суток.
Позже, министр здравоохранения Елжан Биртанов провел консилиум
в Городской детской больнице №2.
Кроме того, Анастасия Зеленая - мама девочки, впавшей в кому после лечения зубов в частной стоматологии, заявила, что никому не было дела до ребенка
, пока она не написала пост в Facebook.