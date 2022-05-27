Общество
Референдум-2022: время активной информационной работы
Адина Нурберген

Время активной информационной работы

Особенности информационной работы в рамках подготовки и проведения всенародного голосования по поправкам в Конституцию, назначенного на 5 июня, обсудили в Центральной комиссии референдума (ЦКР).

Совещание по вопросам информирования граждан о подготовке и проведении республиканского референдума прошло под председательством главы ЦКР Нурлана Абдирова в офлайн- и онлайн-режиме. В обсуждении приняли участие министр информации и общественного развития Аскар Умаров, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, руководители акиматов и территориальных комиссий референдума.

В приветственном слове председатель ЦКР Нурлан Абдиров отметил, что, в соответствии с Конституционным законом «О референдуме», организация и проведение плебисцита осуществляются открыто и гласно. ЦКР информирует граждан о ходе подготовки к референдуму. Он также подчеркнул, что все заседания ЦКР проходят в формате офлайн-совещаний и одновременно в режиме онлайн с обязательным участием представителей СМИ. Заседания транс­лируются в режиме реального времени на интернет-ресурсе ЦКР и обеспечены сурдопереводом. Трансляции и их записи также доступны на платформе YouТube.

После каждого заседания проводятся брифинги для СМИ, где представители ЦКР дают ответы на вопросы журналистов. Все постановления, пресс-релизы и иные информационные материа­лы о референдуме размещены на интернет-ресурсе комиссии в открытом доступе.

Кроме того, по словам главы ЦКР, изготовлены и распространены посредством республиканских и региональных СМИ информационно-разъяснительные видео- и аудиоролики. В печатных изданиях размещены интернет-баннеры и информацион­ные модули. Таким образом, со стороны ЦКР приняты все необходимые меры по обеспечению открытости и гласности процесса подготовки к референдуму.

В свою очередь Аскар Умаров отметил, что МИОР к работе по освещению подготовки к референдуму привлечены все информационные ресурсы, а также проводится постоянный мониторинг информационного поля. В СМИ и социальных сетях на регулярной основе размещаются информационные сообщения и графическая продукция, в том числе помогающая гражданам определить свой участок для голосования и найти свою фамилию в списках на указанном участке.

По словам главы МИОР, в агитационный период с 5 мая мониторингом охвачено 499 республиканских и региональных СМИ, в том числе 321 газета, 47 телеканалов и 131 интернет-ресурс. По состоянию на 26 мая 2022 года нарушений правил агитации не зафиксировано.

Асет Турысов проинформировал участников совещания о разработке сервиса «Поиск участка для голосования по ИИН». Данный сервис размещен на трех информационных ресурсах: www.gov.kz⁄referendum, referendum.gov.kz и referendum2022.gov.kz.

– Гражданин Казахстана через ИИН находит свой участок референдума. В случае отсутст­вия участка автоматически отображаются списки call-центров акиматов. Аналогичный сервис разрабатывается на приложениях Kaspi.kz и Homebank Народного банка Казахстана. В ближайшее время ожидается запуск данного сервиса, – сообщил вице-министр.

Также на заседании выступили представители акиматов облас­тей о проделанной работе по информированию граждан о референдуме, работе call-центров, Telegram-ботов по представлению информации об участках голосования граждан.

Особое внимание председатель ЦКР уделил вопросу по голосованию граждан открепительными удостоверениями. Нурлан Абдиров отметил, что в случае перемены гражданином места своего пребывания он вправе с 20 мая до 18.00 4 июня получить открепительное удостоверение на основании заявления в участковую комиссию. Допускается получение открепительного удостоверения на основании доверенности. При этом нотариальное заверение доверенности не обязательно. При предъявлении открепительного удостоверения участковая комиссия в день голосования включает гражданина в список на участке по месту его пребывания. Открепительное удостоверение не выдается граж­данам, желающим участвовать в голосовании на другом участке в пределах одного населенного пункта.

– До дня голосования осталось не так много времени, поэтому важно усилить работу по информированию граждан о предстоящем референдуме, более активно подключать ресурсы СМИ, SMS-рассылок, call-цент­ров и Telegram-ботов акиматов, – отметил Нурлан Абдиров. – Казахстанцы также должны проявить гражданскую активность, проверить себя в списках, в случае невключения обратиться в соответствующие участковые комиссии по месту регистрации.

Он подчеркнул, что для всех граждан республики должна быть обеспечена возможность реализации их конституционного права на участие в референдуме.

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