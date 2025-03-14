Регионы должны находиться в режиме высокой готовности

По состоянию на 13 марта площадь республики, покрытая снегом, составляет 67%. Как доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре Казахстана: в Костанайской области до 150 см и более, Акмолинской – до 139 см, Павлодарской – до 159 см, Карагандинской области – до 132 см.

Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риск паводков.

В нынешнем году Казгидромет впервые выпустил детализированные справки по каждой области с указанием максимальных уровней расхода воды, объемов стоков по гидрологическим постам и определением населенных пунктов, находящихся в зоне риска. Проведенный анализ факторов, формирующих весеннее половодье, позволил определить паводко­опасные регионы. В зоне высокого риска Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Улытау; среднего риска – Алматинская, Жетысу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атыраус­кая области.

Чтобы снизить опасность наводнений, уполномоченными органами проведены объезды паводкоопасных сел и поселков, даны поручения по принятию оперативных мер.

В настоящее время МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тыс. единиц техники, более 4 тыс. водооткачивающих и 640 единиц плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся в режиме круглосуточного дежурства. Кроме того, сформирован резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тыс. сотрудников, 120 единиц техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 единиц плавательных средств.

– Глава государства поручил уделять приоритетное внимание профилактическим противопаводковым мероприятиям. Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматам надлежит принять все меры по недопущению подтоплений. Все населенные пункты в зоне паводка должны быть обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги следует срочно очистить от льда и мусора и подготовить к прохождению талых вод. Русла рек – очистить и укрепить. Узкие места на степных реках – расширить. Надлежит подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику, в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения, – подчеркнул Премьер-министр и дал ряд поручений.

Перед Министерством по ЧС совместно с другими уполномоченными госорганами поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга паводковой обстановки в стране.

В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий.

Акимату Атырауской области с учетом высоких рисков вдоль русел Жема и Кигача поручено принять необходимые меры по защите приречных населенных пунктов. Министерству культуры и информации совместно с ответственными органами поручено активизировать информационно-разъяснительную работу, сообщила пресс-служба Премьер-министра.