Регионы должны находиться в режиме высокой готовности

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий. О гидрометеорологической ситуации в регионах доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. С докладом о результатах моделирования паводковой ситуации в системе Tasqyn выступил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев. Глава Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов довел до сведения участников заседания положение дел на водных объектах республики, министр по ЧС Чингис Аринов проинформировал о готовности сил и средств к реагированию на возможные паводки. О мерах, принимаемых в регионах по недопущению подтоплений населенных пунктов, сообщили акимы Акмолинской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей.
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Гурий Шедин
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