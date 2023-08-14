Онлайн-ярмарки вакансий запускают во всех регионах Казахстана

Ярмарки вакансий будут проходить в онлайн-режиме на портале Tanda.enbek.kz

Фото: Kazpravda.kz

На портале Tanda.enbek.kz региональные карьерные центры будут регулярно проводить онлайн-ярмарки вакансий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В Минтруда рассказали, что на онлайн-ярмарках работодатели смогут в онлайн-формате найти подходящего кандидата на вакантное место среди соискателей. В свою очередь ищущие работу смогут не только направить свое резюме работодателю, но и обсудить вопросы с HR-специалистами через онлайн-чат и пройти собеседование через видеоинтервью.

Для участия работодателям и соискателям нужно зарегистрироваться на портале Tanda.enbek.kz.

По данным ведомства, онлайн-ярмарки будут проходить во всех регионах Казахстана. Подробная информация и график их проведения есть на портале Tanda.enbek.kz.