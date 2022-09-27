Общество
Рекламу о доходах от "Народного IPO" запустили мошенники в Казнете

В социальных сетях казахстанцы видят рекламу, обещающую ежедневный доход от 117 тысяч тенге и выше для участников программы «Народное IPO». Объявление проиллюстрировано фотографией Касым-Жомарта Токаева и подано так, словно выплаты такого размера утвердил сам глава государства. Все это дело рук мошенников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Касым-Жомарт Токаев действительно поручал возобновить программу «Народное IPO». Однако никаких сумм и регулярность выплат он не озвучивал.

На сегодняшний день программа лишь готовится к запуску. Создан официальный сайт, на котором содержится вся актуальная информация о программе, а также в городах и на крупных предприятиях проходят встречи, на которых людям разъясняют правила участия.

Пока официальный старт программы не объявлен.

Однако это не останавливает мошенников, и они активно заманивают людей, предлагая им вложить деньги в несуществующие проекты, прикрываясь названием «Народное IPO».

Фонд «Самрук-Қазына», курирующий программу «Народное IPO», неоднократно предупреждал казахстанцев о подобного рода злоумышленниках.

«Фонд «Самрук-Қазына», как акционер крупнейших компаний, подлежащих выводу на ІРО в рамках плана приватизации правительства Республики Казахстан, заявляет, что сведения, распространяемые в фейковой рассылке, не соответствуют действительности. Пока только планируется вывести на фондовый рынок ценные бумаги двух компаний — это «Эйр Астана» и «КазМунайГаз». Точные даты размещения акций этих компаний на фондовом рынке еще не определены и зависят от рыночной конъюнктуры на рынках капитала и состояния самих компаний. При этом особо подчеркиваем, что доходность по акциям национальных компаний, которые планируется выставить на фондовый рынок, будет определяться конъюнктурой рынка», — сообщали в пресс-службе фонда.

Также в Telegram-канале «Самрук-Қазына» поясняли, что настоящие профессиональные участники IPO имеют лицензию от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, наличие которых можно проверить на официальном сайте агентства.

Все это говорит о том, что распространяемая реклама не имеет никакого отношения к программе «Народное IPO» и создана мошенниками для того, чтобы обмануть казахстанцев, заключил Stopfake.

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