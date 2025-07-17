Реконструкцию высокогорного катка «Медеу» с сохранением исторического облика обсудили сенаторы

Сенат
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Венера Баталова
корреспондент

Депутаты Сената Жанна Асанова и Нурия Ниязова встретились с руководителями ключевых спортивных объектов Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Сенат РК

Фото: Сенат РК

В обсуждении приняли участие руководители ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы», а также управляющие таких знаковых объектов, как «Спортивно-тренировочный комплекс», «Центральный стадион» и высокогорный каток «Медеу».

Главной темой встречи стали вопросы поэтапной реконструкции катка с сохранением его историко-архитектурного облика, а также планы по модернизации инженерной инфраструктуры, улучшению условий для спортсменов и гостей, внедрению современных технологических решений и повышению энергоэффективности объектов.

По словам сенаторов, особый акцент при реконструкции одного из самых посещаемых спортивных комплексов в стране должен быть сделан на соблюдении экологического баланса и минимизации неудобств для посетителей. Отмечено, что все работы должны производиться без остановки деятельности спортивного сооружения.

Участники  встречи также обсудили перспективу превращения «Медеу» в многофункциональный международный центр спорта и туризма, способный принимать соревнования мирового уровня, развивать массовый и детский спорт, а также стать точкой притяжения для туристов со всего мира.

#экология #Медеу #реконструкция

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