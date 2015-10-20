Свежий выпуск Рекордные урожаи

В своем обращении авторы поблагодарили Главу государства за меры по поддержке агробизнеса, благодаря чему динамично развивается агропромышленный комплекс страны. Результатом стал значительный рост объемов производства риса и поголовья скота. Также за последние два года объем инвестиций в сельскохозяйственный сектор возрос в 7,7 раза.

Аграрии отметили, что во время недавно завершенного сбора риса было получено 50,5 центнера с каждого гектара на площади 84 тыс. га.

«В запасы страны поступило 423 тыс. тонн риса. Данный рекорд­ный показатель в истории независимости достигается в течение последних трех лет», – говорится в письме.

В завершение авторы выразили готовность принимать активное участие в реализации инициатив Главы государства и приложить все усилия для дальнейшего развития страны, сообщила пресс-служба Президента.