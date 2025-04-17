По мнению разработчиков, структура не выполнила свою функцию по обеспечению правопорядка и будет реорганизована. Поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел депутаты на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера Ерлана Кошанова рассмотрели в первом чтении.

Итак, какие новеллы предлагаются для того, чтобы полицейская служба была эффективной? Как пояснил депутат Жаркынбек Амантай, проект закона позволит разгрузить законы от излишних норм и на уровне подзаконных актов оперативно реагировать на возникающие в стране изменения в части их нормативного регулирования. Одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы (МПС). По мнению уполномоченного органа, ее создание не оправдало ожидаемых результатов.

Депутат подчеркнул, что местная полицейская служба должна была обеспечить повышение уровня доверия местного сообщест­ва к работе полиции. С 2018 года служба проходила регулярную реорганизацию, но результатов это, судя по тому, что норма об упразднении МПС включена в законопроект, не принесло. Служба вместо своих основных функций – обеспечения общественного порядка, профилактики правонарушений и обеспечения дорожной безопасности – стала выполнять второстепенные задачи, такие как выявление нарушений правил благоустройства, вывоз отходов со строительных объектов и другие.

– К примеру, передача акимам функции по назначению руководителей местной полицейской службы привела к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции и местной полицейской службы. Перед участковыми инспекторами ставились первостепенные задачи по охране общественного порядка, но они отошли на второй план. В этой связи указанную службу предлагается реорганизовать, создав два управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности, – сказал депутат.

Согласно новым нормам, члены семей всех сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, помимо единовременных выплат, имеют право дополнительно получать ежемесячные выплаты: вдовам – пожизненно, детям – до достижения 23-летнего возраста.

Важные нормы вводятся в процедуры по обороту технического каннабиса. Для вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов рас­тений каннабиса, разрешенных к культивированию в промышленных целях. Уполномоченным госорганом – Министерством сельского хозяйства – будет определяться допустимое содержание наркотического соединения в растении каннабиса, предположительно, до 0,3%. Вопросами переработки технической конопли будет заниматься Министерство промышленности.

Между тем депутат Никита Шаталов встревожен: не приведет ли выращивание промышленной конопли к появлению нового дешевого наркотика? Он также выразил опасение, что нечистые на руку сотрудники предприятий будут ее реализовывать.

В свою очередь исполняющий обязанности министра внутренних дел Санжар Адилов заверил, что весь процесс промышленного использования будет конт­ролироваться МВД. Ну и главное: промышленная конопля содержит крайне низкое количество опьяняющего вещества – тетрагидроканнабинола (ТГК).

– Генетически, на уровне ДНК, она отличается от марихуаны. Сегодня, по данным Комитета по контролю за наркотиками, уже выданы четыре лицензии на промышленное производство конопли. Еще раз подчерк­ну: такая конопля не содержит психоактивных компонентов. Как представитель правоохранительных органов, утверждаю, что такая продукция не представляет интереса для потребителей наркотиков и криминальных структур. Полиция продолжит контроль и мониторинг в этой сфере. Мы являемся уполномоченным органом по выдаче лицензий на подобную деятельность, – сказал и. о. главы МВД.

Согласно повестке, депутаты также одобрили в первом чтении проект закона «О фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)». Законопроектом создается правовая основа для прозрачного формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов. Документ четко определяет сферы финансирования эндаумент-фондов: образование, наука и инновационная деятельность, массовый спорт, лекарственное обеспечение и оказание медицинских услуг, социальная защита населения.

В состав активов эндаумент-фонда могут входить денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и интеллектуальная собственность. Передать имущество в эндаумент возможно на неограниченный срок, но не менее 10 лет. При этом стоимость переданного имущества должна быть сохранена, расходовать разрешается только инвестиционный доход от его управления. При превышении активов установленного проектом закона порога они в обязательном порядке подлежат передаче в доверительное управление профессиональной управляющей компании. По предложению депутатов порог установлен в размере 10 тыс. МРП, а срок на передачу активов – три месяца. До тех пор они могут размещаться на депозитах банков второго уровня. Мажилисмены также внесли уточнение, что закон не будет распространяться на деятельность эндаумент-фондов автономных организаций образования.

В ходе пленарного заседания депутаты также рассмотрели ряд проектов во втором чтении.