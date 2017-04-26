Рэпер Дрейк стал самым продаваемым исполнителем 2016 года

Канадский рэпер Дрейк стал самым продаваемым музыкальным исполнителем 2016 года. Об этом свидетельствует опубликованный ежегодный доклад о состоянии музыкального рынка, который подготовила Международная федерация звукозаписи (IFPI – International Federation of the Phonographic Industry), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

На втором месте в докладе значится Дэвид Боуи, скончавшийся от рака в самом начале минувшего года, но успевший выпустить при жизни более чем успешный альбом Blackstar. Третью строчку занимает группа Coldplay. В десятку, помимо Боуи, также попал еще один умерший в прошлом году музыкант – Принс, занявший девятое место в списке.

Самым продаваемым музыкальным альбомом стал Lemonade американской певицы Бейонсе. Второе и третье места заняли, соответственно, альбомы "25" британки Адель и "Views" Дрейка.

Наиболее популярным синглом оказался "One Dance" Дрейка. Далее идут "Love Yourself" Джастина Бибера и "Closer" дуэта The Chainesmokers с участием певицы Холзи.

Согласно данным IFPI, доходы глобальной музыкальной индустрии выросли по итогам 2016 года на 5,9 % и составили $15,7 млрд. Федерация, секретариат которой расположен в Лондоне, также привела данные, которые свидетельствуют о значительном увеличении музыкальных продаж, реализуемых в цифровом формате. Теперь составляющая таких продаж достигла 50% от общего объема музыкальной продукции, а доходы от реализации музыки на цифровых носителях выросли на 17,7%.

Но самый заметный рост доходов – на 60,4% за 12 месяцев – отмечен у компаний, занимающихся потоковым музыкальным вещанием. В такой ситуации пострадали традиционные виды продаж: доходы от реализации музыкальных записей в материальном формате – то есть тех, которые продаются в виде компакт-дисков, виниловых пластинок и т.д. – упали за год на 7,6%, а от традиционного скачивания музыкальных произведений в интернете – на 20,5%.

"История звукозаписывающей индустрии на протяжении двух последних десятилетий заключается в переходе от физических носителей к цифровым, от владения – к доступу", – заявила в связи с публикацией доклада исполнительный директор IFPI Фрэнсис Мур.

