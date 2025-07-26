Решать проблемы сообща
Ольга Орлова
Сенатор Айгуль Капбарова провела ряд встреч в Шымкенте, в том числе с руководством палаты предпринимателей, депутатами городского маслихата, представителями отраслевых управлений и предпринимателями в сфере образования, в ходе которых обсуждались вопросы несвоевременного распределения подушевого финансирования для частных школ, а также поддержки учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Также поднимались темы обеспечения равного доступа к образованию: предоставление бесплатных учебников, горячего питания и субсидий на оплату обучения в частных школах.