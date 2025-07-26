– Частные школы сегодня играют важную роль в обеспечении доступного и качественного образования, особенно в таких активно развивающихся городах, как Шымкент. Однако для полноценного функционирования им необходима системная поддержка, в том числе своевременное подушевое финансирование и меры социальной поддержки для детей из уязвимых категорий. Вопросы, поднятые предпринимателями, важны и требуют детальной проработки, – сказала Айгуль Капбарова.

Сенатор также встретилась с жителями поселка Кайнарбулак. В ходе беседы она рассказала о ключевых законах, принятых в Парламенте, нап­равленных на улучшение качества жизни населения и социально-экономическое развитие страны, а также подчеркнула важность контроля за их реализацией на местах.

Жители озвучили ряд актуальных проблем, в том числе необходимость открытия государственной поликлиники. По их словам, частные медцентры часто не имеют необходимого оборудования и квалифицированных специалистов. Также обсуждались вопросы состояния дорог, экологии, водоснабжения и канализации.

Сенатор подчеркнула, что все обращения будут переданы в компетент­ные органы, и выразила готовность содействовать в решении проблем. Кроме того, она разъяснила механизмы защиты прав граждан и взаимо­действия с местными властями.