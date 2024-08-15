Решить проблему дефицита

Экономика
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Конаеве обсудили вопросы, касающиеся строительства в регионе атомной электростанции

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Слушания, инициированные Гражданским Альянсом Казахстана, прошли в конструктивной и деловой обстановке. Как известно, главным аргументом в пользу строи­тельства АЭС является необходимость решения в республике проблемы острого дефицита электроэнергии.

В ходе встречи эксперты детально рассказали о планах развития атомной энергетики в Казахстане, акцентируя внимание на безопасности, экологичности и экономической эффективности проекта. В дискуссию охотно включались жители Конаева, ряда других городов и сел, поднимая волнующие их вопросы.

Как отметил глава местного общественного объединения инвалидов и ветеранов Семипалатинского полигона Нурлыбай Мусапиров, только то государство, которое эффективно использует достижения цивилизации, будет динамично развиваться и двигаться вперед. Ни одна страна не сможет процветать, если не будет обеспечена надежными источниками электроэнергии.

Строительство АЭС необходимо для роста экономики, запуска новых производств. У нас все получится, если правильно использовать современные технологии, уделяя особое внимание вопросам безопасности.

По информации специалистов, на АЭС предполагается использовать реакторы новейшего поколения, соответствующие строгим стандартам МАГАТЭ. В числе других ключевых факторов названы соответствие будущей атомной станции нормам экологичности, отсутствие выбросов углекислого газа в окружающую среду, а также применение передовых технологий переработки отходов. Все эти меры будут приняты для того, чтобы сделать атомную энергетику максимально безопасной.

По словам участников слушаний, мир меняется, растет потребление электроэнергии, а казахстанские теплоэлектростанции, большинство из которых построено еще при Советском Союзе, безнадежно устарели. Развитие отечественной атомной энергетики позволит обеспечить стабильное энергоснабжение экономики и социальной сферы.

Да, есть в обществе и определенные опасения, но все они базируются на данных более чем полувековой данности. Сегодня технологическое и техническое обеспечение атомной энергетики качественно иное. Современные реакторы надежны и безопасны, а в Казахстане накоплен 57-летний опыт работы с атомным оборудованием без серьезных происшествий.

Тому пример – 30-летняя экс­плуатация атомного реактора на Мангышлаке, некогда обеспечивавшего пресной водой, электроэнергией и теплом целый регион страны. АЭС – это «зеленая» энергия, независимость от внешних поставок и дополнительные рабочие места. Строительство станции – шанс использовать научный потенциал и создать полноценную атомную отрасль.

– Мы с 1985 года ждем эту стройку, – напомнил житель поселка Улкен, где и планируется построить АЭС, Сергей Третья­ков. – На мой взгляд, атомная станция необходима для будущего. Если, не дай Бог, соседи откажут нам в электроэнергии, мы останемся без света. Атомная станция – это перспектива и необъятные возможности, которые повысят престиж рес­публики. В Китае есть АЭС, и не одна, Узбекистан уже решил строить свою. Его примеру намерен последовать и Бишкек. Мы за здравый смысл. Может, хватит бояться? Давайте для своих потомков оставим хороший источник электроэнергии!

В целом участники встречи выразили поддержку идее строи­тельства АЭС в Казахстане. Как резюмировали ветераны-энергетики и общественники, данный проект – единственное наиболее эффективное решение надвигающегося энергетического кризиса.

Развитие мирного атома повысит качество жизни казахстанцев, обеспечит энергетический суверенитет республики, а также придаст большой импульс развитию смежных отраслей. Особое внимание будет уделено подготовке высококвалифицированных специалистов для обслуживания АЭС.

#строительство #АЭС #атомная энергетика #атом #слушания

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