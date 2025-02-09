Республиканский фестиваль «Город рабочих профессий» пройдет в Астане

Фото: Минпросвещения РК

С 11 по 15 февраля в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий в столице пройдет Фестиваль «Город рабочих профессий», организованный Министерством просвещения Республики Казахстан.

Фестиваль станет площадкой для взаимодействия будущих специалистов, работодателей, организаций технического и профессионального образования.

Гостей Города рабочих профессий ждут тематические улицы: горного дела и металлургии, машиностроителей и транспортников, аграрников и водников, строителей, будущих профессий, уголок спасателей и пожарников и другие.

В течение нескольких дней пройдут различные семинары, хакатон по темам нефтяной и энергетической промышленности, парад профессий, ярмарка вакансий, презентации стартапов, мастер-классы по машиностроению, концерты, тренинги колледжей с международной аккредитацией и др.

Вход на Фестиваль свободный для всех, каждый день с 10:00 до 18:30 часов. Адрес: Международный выставочный центр «EXPO», пр. Мангилик ел, 53/1