Республиканский молодежный форум стартовал в Павлодаре

Форум собрал более 120 активных молодых людей из всех регионов страны

Фото: пресс-служба Правительства РК

В Павлодарской области в рамках Международного дня молодежи и Года рабочих профессий начал работу Республиканский молодежный форум «Жастар болашағы – жарқын Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Форум собрал более 120 активных молодых людей из всех регионов страны – инженеров, специалистов промышленных предприятий, IT-разработчиков, медиков, предпринимателей и представителей общественных организаций. Все участники – до 35 лет, целеустремленные, готовые к новым вызовам и нацеленные на профессиональный рост.

С приветственным словом к делегатам обратился Президент Казахстана Қасым-Жомарт Токаев. Его видеопоздравление транслировалось на LED-экране, где Глава государства подчеркнул, что молодежь – движущая сила общества и главный двигатель модернизации страны.

В работе форума принял участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев.

«Сегодня здесь собралась молодежь, которая будет формировать сильный, конкурентоспособный и технологически развитый Казахстан. В нашей стране треть населения – это молодежь, средний возраст граждан составляет 32 года, и эта доля продолжает расти. Именно поэтому объявление Года рабочих профессий стало важным шагом для повышения их престижа и популяризации технических специальностей среди молодых людей», — отметил вице-премьер.

Он сообщил, что Правительство реализует комплекс мер поддержки молодых казахстанцев:

- вдвое увеличены студенческие стипендии (по рабочим квалификациям – 43 574 тенге, по среднему звену – 41 896 тенге);
- строятся 17 общежитий на 4,5 тыс. мест (85% студентов колледжей уже обеспечены жильем);
- открыты филиалы зарубежных колледжей и университетов;
- реализуются программы «Жасыл ел», «Молодежная практика», «С дипломом в село»;
- действуют льготные жилищные программы «Наурыз», «Отау» и новый проект «Наурыз жұмыскер» для специалистов рабочих профессий;
- проведена переориентация стипендии «Болашақ» – не менее 60% грантов выделяется на технические специальности.

Отдельно Ермек Кошербаев подчеркнул, что Казахстан активно внедряет международные стандарты подготовки кадров: заключено 50 меморандумов с организациями из 10 стран, развивается участие в движении WorldSkills, создан Национальный центр компетенций WorldSkills Kazakhstan, а в Актау проведен первый чемпионат TurkicSkills с участием специалистов из восьми государств.

«Мы должны изменить отношение общества к рабочим профессиям – это путь к стабильности, достойной работе и профессиональному росту», – подчеркнул заместитель Премьер-министра.

Символичным моментом стало чествование трудовой династии Амреновых из Павлодарской области. Они трудятся на предприятии по добыче угля более 180 лет.

«Я вырос в семье, где уважение к труду передается из поколения в поколение. Мой дед, отец и дяди всю жизнь работали на благо региона, и сегодня я горжусь тем, что продолжаю их путь. Рабочая профессия для меня – это стабильность, достойная жизнь и возможность видеть результат своих усилий. На этом форуме я убедился, что мы, молодые специалисты, нужны стране и можем вносить свой вклад в ее развитие»,  — поделился молодой представитель династии Ерканат Амренов.

Аким Павлодарской области Асаин Байханов отметил, что в регионе действуют более 1000 промышленных предприятий, где трудится свыше 80 тыс. человек, 75% из которых – рабочие специальности.

«Для молодых специалистов технических профессий мы создаем реальные условия – гарантированное трудоустройство, достойную зарплату, социальный пакет. Сегодняшний форум – это уникальная возможность объединить усилия, обменяться свежими идеями и внести конкретные предложения, способствующие развитию страны», — подчеркнул глава региона.

Форум прошел в формате общения, обучения и обмена опытом. Участники посетили пленарные заседания и тематические сессии, получили практические советы от представителей промышленности, бизнеса и креативных индустрий, прошли тренинги, диалоговые площадки и мастер-классы, а также побывали на ведущих предприятиях региона.

В рамках форума была организована выставка «Павлодар – жұмысшы мамандықтар аймағы», а вечером – масштабный молодежный фестиваль «Жастар FEST» на набережной Ertis Promenade. Концертная программа в формате OPEN AIR с участием талантливой молодежи и популярных исполнителей стала финальным аккордом дня, объединив тысячи зрителей в атмосфере творчества, драйва и открытого диалога.

Республиканский молодежный форум стал не только праздником, но и масштабной дискуссионной площадкой, объединившей государственную поддержку, опыт профессионалов и энергию нового поколения. Подобные мероприятия способствуют формированию кадрового потенциала страны, повышают престиж рабочих профессий и создают условия для активного участия молодежи в модернизации Казахстана.

