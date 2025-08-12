Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам форума Jastar Fest

Президент
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил обращение участникам форума Jastar Fest, посвященного Международному дню молодежи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Уважаемые участники форума!

Поздравляю Вас с Международным днем молодежи!

Этот праздник имеет особое значение. Сегодня здесь собралась по-настоящему патриотичные, талантливые и ответственные молодые люди. Среди участников форума – представители разных профессий.

Наш народ всегда поддерживал целеустремленную молодежь и оказывал ей высокое доверие. Как говорится, «ақыл – жастан» («мудрость приходит с юных лет»).

Вы активно трудитесь во всех сферах: помогаете нуждающимся в качестве волонтеров, поддерживаете добрые начинания, участвуете в экологических акциях, прославляете страну победами в спортивных и образовательных соревнованиях.

Тем самым каждый из вас своими конкретными делами участвует в строительстве Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана. Выражаю вам искреннюю благодарность!

Форум молодежи проходит в Павлодаре. Этот регион известен как родина многих выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в обогащение духовного мира нашего народа. Наряду с этим Павлодар – это один из крупнейших промышленных центров, вносящий значительный вклад в развитие экономики страны.

Своим самоотверженным трудом на предприятиях, в сельском хозяйстве и в других сферах жители области обеспечивают процветание нашего государства.

Подрастающее поколение должно брать с них пример и прилагать все усилия во имя дальнейшего прогресса региона и достижения новых высот. Важно помнить, что самые благородные качества – это трудолюбие, любовь к знаниям, неравнодушие и ответственность.

Этот год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. В связи с этим предпринимаются масштабные меры. В нашей стране человек труда всегда должен пользоваться особым уважением.

Нужно, чтобы об этом помнили наши юные соотечественники, ведь труд – это прочный фундамент и движущая сила в жизни каждого человека. Без труда невозможно развитие и процветание. Суть данной инициативы кроется в этом.

Молодежь всегда и везде олицетворяет невероятную силу перемен. Вы родились в эпоху, когда весь мир меняется быстрее, чем когда-либо, когда для молодых людей очень много возможностей для самореализации.

Я очень рад, что наша передовая молодежь активно участвует в общественной жизни, учится, работает и всесторонне развивается. Потому что вы – не только будущее, а, по сути, настоящее нашей страны. От вашей энергии, идей, знаний, целеустремленности и патриотизма в определяющей степени зависит судьба нашей Родины. Будущее нашей страны – в ваших руках.

Государство создает надлежащие условия для подрастающего поколения. В Казахстане разработано и вводится в действие множество программ, направленных на расширение доступа к образованию, трудоустройству, развитию талантов, льготному приобретению жилья, поддержке молодежного предпринимательства. В этих программах участвуют свыше 600 тысяч молодых людей.

Более того, благодаря специально введенным квотам молодежь получила возможность активно участвовать в деятельности Мажилиса и маслихатов. Хорошо показывает себя Президентский молодежный кадровый резерв, его участники назначаются на высокие управленческие позиции. Внедрение прямой выборности акимов сел и районов открыло дорогу для многих молодых людей в систему местной исполнительной власти.

Могу с уверенностью сказать, таких примеров поддержки молодежи не так много. И государство продолжит эту стратегически важную работу. Нашей стране нужен мощный молодежный авангард, который не боится ответственности, усердно трудится и постоянно самосовершенствуется.

Слова великого мыслителя Абая «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап» («Верь в себя, и опора и счастье твое – наразлучные разум и труд») актуальны и по сей день. Молодежь Казахстана – это образованные, талантливые, активные, идущие в ногу со временем граждане.

Я верю в вас!

Пусть наша священная Родина процветает!

Желаю вам успехов во всех делах!

