Режим ЧС местного масштаба объявили в Костанайской области

В Костанайской области объявлен режим ЧС местного масштаба, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил школу, где временно проживают эвакуированные жители.

Из резерва акимата области направлены средства для оказания помощи пострадавшим, в первую очередь, на проживание и питание.

«Эвакуировано 1 800 человек. В школах проживают около 200 человек. Многие вернулись в свои дома, удостоверившись безопасности, остальные уезжают к родственникам», – рассказали в госоргане.

Из пострадавших в Аулиекольском районе 108 строений 98 домов сгорели полностью.

Как отметил глава региона, у пострадавших есть выбор: строительство нового дома либо получение компенсации. Построить дома обещают в кратчайшие сроки.

Помощь пострадавшим от стихийного бедствия оказывают крупные предприятия и малый бизнес. Кроме того, общественность планирует открыть фонд для помощи пострадавшим костанайцам.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В тушении пожаров задействованы 1 332 человека, 159 единиц техники, 5 воздушных судов и 5 пожарных поездов.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.