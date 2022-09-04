Фото: primeminister.kz
Правительство , Происшествия , Чрезвычайные ситуации
Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома – Премьер

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел оперативное совещание по вопросам ликвидации последствий масштабных природных пожаров в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ибрагим Кульшимбаев доложил, что в связи со сложной метеорологической обстановкой, в том числе высокой температурой воздуха выше 36 градусов, сложилась сложная пожарная обстановка в Костанайской области, особенно в лесных массивах. Пожарами охвачено 43 тысячи га лесного хозяйства.

В настоящее время проведена эвакуация 1 841 человека, они размещены в безопасных местах и обеспечены горячим питанием. Открыта горячая линия, организована работа психологов. Пострадали 10 человек, один человек погиб.

Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и порядка 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС РК.

Премьер-министр поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, финансов и акимату Костанайской области оценить ущерб, нанесенный населению и сельхозугодьям.

Министерствам финансов и национальной экономики поручено подготовить проект постановления о выделении средств из резерва Правительства на возмещение ущерба, нанесенного пожарами.

При этом Алихан Смаилов поручил незамедлительно начинать работы по строительству новых жилых домов для потерявших жилье граждан.

«Нам нужно оперативно сработать, чтобы успеть завершить строительство в кратчайшие сроки. Этот вопрос находится на личном контроле Президента», – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено обеспечить восстановление транспортного сообщения в пострадавших районах Костанайской области и бесперебойное функционирование всех инженерных и инфраструктурных объектов.

Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом области в случае необходимости поручено оказать помощь пострадавшим фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Также Алихан Смаилов поручил Министерству здравоохранения оказать необходимую медицинскую помощь пострадавшим, Министерству труда совместно с акиматом области – оказать социальную помощь пострадавшему населению, Министерству внутренних дел – обеспечить общественную безопасность и сохранность имущества граждан в зонах эвакуации, а также усилить разъяснительную работу среди населения об ответственности за неосторожное обращение с огнем.

 

 

 

 

 

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