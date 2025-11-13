Вандалы орудуют в Шымкенте, повреждая городское имущество. Фактами умышленного повреждения освещения и павильонов на автобусных остановках займется городская полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на заместителя акима города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На еженедельном брифинге в филиале СЦК заместитель акима города Сарсен Куранбек сообщил, что по всем зарегистрированным случаям повреждений на автобусных остановках собраны материалы, которые направлены в Департамент полиции для установления нарушителей и принятия мер в рамках законодательства.

В городе Шымкент в 2024 году была запущена новая инициатива по благоустройству общественных пространств и созданию комфортных условий для жителей. В результате этой работы в прошлом году были оснащены освещением 600 автобусных остановок, а в текущем году дополнительно еще 752, на которых также установлены их названия.

Однако в последнее время участились случаи вандализма — намеренного повреждения объектов общественного имущества, в частности, перерезания электрических проводов освещения на остановках. С начала года были выведены из строя светильники и обесточены 175 остановок общественного транспорта.

Несмотря на то, что все они были восстановлены, вновь зафиксированы факты повторного перерезания проводов на 70 из них. Теперь городская власть намерена по каждому такому факту находить вандалов и привлекать к ответственности.