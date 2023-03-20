Резиденцию президента в Костанае переоборудуют в центр реабилитации для детей

Общество, Здравоохранение
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Ожидается, что это позволит увеличить продолжительность реабилитации с 14 до 21 дня, а также ежегодный охват детей.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Костанае здание резиденции президента РК решено переоборудовать под реабилитационный центр для детей. Как сообщили в пресс-службе областного акимата, специальной рабочей группой был рассмотрен ряд предложений от общественности и заинтересованных государственных органов по дальнейшему использованию региональной резиденции, передает Kazpravda.kz.

«В результате рабочей группой было принято решение об организации на базе региональной резиденции реабилитационного центра, предназначенного для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями и нарушениям опорно-двигательного аппарата. Новый центр будет оказывать комплекс необходимых специальных социальных услуг, которые направлены на оздоровление и социально-реабилитационные мероприятия. Время реабилитации теперь будет увеличено с 14 дней до 21 дня», – рассказали в пресс-службе акимата Костанайской области.

В акимате отметили, что сегодня реабилитация для детей с инвалидностью в сфере социальной защиты населения проводится только при Костанайском областном реабилитационном центре. Детское отделение было открыто в сентябре 2021 года. В 2022 году 191 детей прошли 14 дневную реабилитацию.

«В области проживают порядка 2 тысячи детей с психоневрологическими патологиями и нарушением опорно-двигательного аппарата. Реабилитационный центр позволит значительно увеличить охват реабилитационными мероприятиями – не менее 900 детей в возрасте от 1,5 до 18 лет с инвалидностью ежегодно.

В центре предусматриваются услуги логопеда, дефектолога, реабилитолога, а также будет проводиться массаж, лечебная физкультура, водолечение», – сообщили представители акимата.

Средства на переоборудование резиденции под реабилитационный центр будут выделены из местного бюджета.

«В текущем году будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции объекта и начало строительно-монтажных работ», – говорится в пресс-релизе акимата.

Напомним, о решении главы государства передать резиденции в ряде городов под нужды детей стало известно в феврале.

#здравоохранение #дети #Костанай

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