Ритмы степных просторов

Встреча, организованная областной библиотекой им. А. С. Пушкина, собрала почитателей творчества композитора-кюйши. Как рассказал главный дирижер оркестра казахских народных инструментов «Ертіс концерт» Шалкар Рысханов, нас­ледие Курмангазы Сагырбай­улы – это 60 кюев, воспевающих красоту степных просторов и вольность кочевий. Их отличают стремительность, ритмичность и музыкальная выразительность.

– Кюи Курмангазы заложили основу главных музыкальных традиций Казахстана, – отметил маэстро. – Они понятны и любимы, потому что отражают душу казахского народа.

Курмангазы Сагырбайулы родился в 1823 году в Букеевской Орде – на территории современного Жангалинского района Западно-Казахстанской области. Считается, что его музыкальную судьбу определила встреча со знаменитым кюйши Узаком – исполнитель гостил в урочище Жидели, когда мальчику было восемь лет. Именно с той поры в ребенке поселилась страсть к музыке. В 1862 году произошла еще одна знаковая встреча: музыкант познакомился с виртуозом-домбристом Даулеткереем. Общение стало важным для обоих, вызвало эмоциональный подъем, помогло создать новые произведения.

Украшением вечера стали кюи Курмангазы «Адай», «Балбырауын», «Сары-Арка» и другие, исполненные музыкантами «Ертіс концерт».